Inter Dinamo Kiev Youth League 2017/ Primavera: info streaming video e tv, risultato live

Diretta Inter Dinamo Kiev, Youth League 2017 (Foto LaPresse)

Inter Dinamo Kiev sarà diretta dall'arbitro serbo Nenad Djokic e, alle ore 14 di mercoledì 27 settembre, è la prima sfida che i vincitori del campionato Primavera 2016-2017 affrontano nell'edizione di quest'anno della Youth League 2017. I nero azzurri guidati da Vecchi arrivano a questa sfida forti delle ultime vittorie in campionato come la vittoria nel Derby contro il Milan. I Nero azzurri vantano una grande tradizione in questa ed in altre competizioni, avendo più volte vinto il campionato la champions e il torneo di Viareggio negli ultimi anni. Alcuni nomi estratti da Appiano Gentile: Balotelli Bonucci Meggioruni Il portiere Radu Pinamonti e tantissimi altri che hanno dato grandissimo lustro e notorietà al settore giovanile dei Milanesi

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sono previste coperture ufficiali in diretta tv dell'evento, nè in diretta streaming video; sul sito ufficiale della Uefa saranno disponibili informazioni utili sulla Youth League e la Domestic Champions Cup nell'apposita sezione dedicata al torneo giovanile.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER DINAMO KIEV

Grande attenzione va prestata verso alcuni componenti del team nero azzurro come ad esempio il centrale Difensivo Belga Zinho Vendhausen, in orbita defissa della prima squadra, ed il centravanti danese Osegaaard, autore dei tre gol contro il Milan di Gattuso. Curiosità desta la presenza in squadra dell' ultimo arrivato, l'argentino Colidio un duemila tutto estro e fantasia, che ricorda il connazionale Dybala. La squadra di Vecchi arriva alla competizione con l'intenzione di vincerla così come si pone in campionato, per dare seguito alla stradordinaria tradizione del settore giovanile Milanese. Piu' misteriosa risulta la formazione Ucraina, di cui si Sà poco, ma che debba andare presa con le molle e' praticamente certo.

LA CHIAVE TATTICA

L'Inter prende spunto dallo schieramento tattico della prima squadra, ovvero i quattro in linea difensiva, dietro a due incontristi forti fisicamente, a fare da supporto ai tre in avanti che aiutano l'unica punta centrale. La Dinamo Kiev probabilmente seguirà il pragmatico quattro quattro due di russa memoria. Il fatto che siano decisamente sconosciuti non implica la sotto valutazione anzi ne aumenta gli stimoli Nell affrontare questi insidiosi avversari.

