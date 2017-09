Juventus-Olympiacos/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juventus-Olympiacos (LAPRESSE)

Juventus-Olympiacos sarà diretta dall’arbitro tedesco Tobias Stieler: con lui i guardalinee Mike Pickel e Jan Seidel, il quarto uomo Christian Gittelmann e gli addizionali di porta Marco Fritz e Harm Osmers. Si gioca mercoledì 27 settembre 2017 all’Allianz Stadium di Torino, per la seconda giornata di Champions League: fischio d’inizio alle ore 20:45. Juventus ed Olympiacos sono inserite nel girone D assieme a Sporting Lisbona e Barcellona, che si sfidano in contemporanea allo stadio José Alvalade.

JUVENTUS-OLYMPIACOS, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Juventus-Olympiacos sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset sul canale Premium Sport, il numero 370 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 380; gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione PremiumPlay disponibile per pc, tablet e smartphone. Sul canale Premium Sport 2, il numero 372 e 381 in HD, andrà in onda Diretta Gol Champions League con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi della serata.

LA SITUAZIONE

Appuntamento importante per la Juventus che deve riscattare la sconfitta per 3-0 rimediata due settimane fa al Camp Nou. Discorso analogo per i greci dell’Olympiacos, battuti in casa dallo Sporting Lisbona che al Pireo ha ipotecato i 3 punti con un gran primo tempo, scandito dai gol di Doumbia (2’ minuto), Gelson Martins (13’) e Bruno Fernandes (43’); nel finale di partita la doppietta del colombiano Felipe Pardo ha solamente reso meno amara la pillola. In campionato la Juventus si è riscattata ottenendo altre 3 vittorie, che sommate alle 3 iniziali fanno 6 in altrettante giornate di Serie A: i bianconeri stanno viaggiando a punteggio pieno assieme al Napoli (18 punti a testa). Sabato, nel derby contro il Torino, non c’è stata storia Dybala ha portato avanti la formazione di Allegri al 17’, poi l’espulsione del granata Baselli (25’) ha agevolato il compito alla Juventus che tuttavia non si è limitata alla gestione del risultato ma ha continuato ad attaccare, trovando il raddoppio prima dell’intervallo con una stoccata dal limite di Pjanic (41’). Nella ripresa monologo bianconero: il colpo di testa di Alex Sandro (57’) e la seconda zampata di Dybala hanno arrotondato il 4-0. Per l’Olympiacos invece 8 punti in 5 giornate di Super League greca: l’avvio a singhiozzo, cumulato nella sconfitta di domenica sul campo dell’AEK Atene (3-2), è costato la panchina al tecnico albanese Besnik Hasi; al suo posto è stato richiamato Talis Lemons, che aveva già guidato la squadra nella stagione 2000-2001 e poi dal 2006 al 2008 (e prima ancora centrocampista biancorosso tra il 1978 ed sul 1987). Insomma un uomo di fiducia, per provare a raddrizzare una stagione partita con il piede sbagliato.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS OLYMPIAKOS

Max Allegri potrebbe proporre un 3-4-2-1 con Buffon in porta e Barzagli, Rugani e Chiellini in difesa. In questo caso linea di centrocampo con Cuadrado sulla destra, Pjanic e Matuidi per vie centrali e Alex Sandro a sinistra, mentre Dybala e Mandzukic si muoverebbero a ridosso di Higuain. Possibile anche un 4-2-3-1 con Sturaro ‘riciclato’ nel ruolo di terzino destro e pacchetto offensivo composto da Cuadrado, Dybala e Alex Sandro dietro ad Higuain. 4-2-3-1 è anche il modulo previsto per l’Olympiacos, che dovrebbe schierare Proto in porta, Engels e Romao al centro della difesa, Elabdellaoui terzino a destra e l’ex Genoa Figueiras sull’out mancino. In mezzo al campo coppia tutta belga formata da Guillaume Gillet e Vadim Odjidja-Ofoe, mentre Fortounis dovrebbe agire più avanzato in posizione di trequartista; esterni alti Carcela-Gonzalez (destra) e Marko Marin (sinistra) e centravanti Emenike.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le quote delle agenzie di scommesse sono nettamente favorevoli alla Juventus: snai.it ad esempio abbassa a 1,12 il segno 1 per la vittoria bianconera, mentre il segno 2 per il colpo esterno dei greci s’impenna fino a quota 25,00. Alta anche la valutazione attribuita al segno X per il pareggio, pari a 8,50. Opzione Under quotata 2,55, Over 1,45, Gol 2,80 e NoGol 1,40.

