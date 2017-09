Juventus Olympiacos Youth League 2017/ Primavera: info streaming video e tv, risultato live

Diretta Juventus Olympiacos, Youth League (Foto LaPresse)

Juventus Olympiacos per la Youth League 2017 sarà diretta dallo svizzero Fedayi San; alle ore 15 di mercoledì 27 settembre si gioca per la seconda giornata del girone D della competizione giovanile dedicata alle squadre Under 19. I bianconeri arrivano dalla sconfitta subita sul campo del Barcellona, mentre l'Olympiacos ha pareggiato 2-2 in casa contro lo Sporting Lisbona e dunque al momento si trova davanti in classifica. I bianconeri, che non sono partiti bene nemmeno in campionato, vanno dunque a caccia di riscatto immediato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita di Vinovo sarà visibile in diretta tv ed esclusiva su Premium Sport e Premium Sport HD, disponibile per gli abbonati anche online e da mobile grazie alla diretta streaming video garantita dall'applicazione Premium Play. Per i non abbonati c'è la possibilità di seguire gli aggiornamenti e le curiosità sul match sul sito della UEFA Youth League (http://it.uefa.com/uefayouthleague)

IL CONTESTO DEL MATCH

La squadra allenata da Alessandro Del Canto, reduce da una cocente sconfitta rimediata in casa dai rivali della Roma dovrà riscattarsi, ma non sarà facile, viste e considerate soprattutto le ultime opache prestazioni maturate contro Bologna e Genoa in campionato, terminate con due pareggi, e appunto la partita persa contro la Roma. Senza considerare la sconfitta, proprio in Youth League, contro i canterani del Barcellona, sicuramente molto blasonati, ma alla portata dei bianconeri che si trovano così a zero punti e obbligati a vincere in casa contro il modesto Olympiacos. Discorso diverso per i Greci che, dopo aver pareggiato al Pireo contro i portoghesi dello Sporting Lisbona per 2-2, cercano una bella prestazione e magari un punto in casa bianconera, affrontando avversari certamente più quotati.

La Juventus deve vincere obbligatoriamente in quanto affronta avversari meno forti e in casa; deve inoltre smuovere la classifica che la vede utlima a quota zero punti. Per fare ciò mister Del Canto si affiderà probabilmente al 4-3-1-2 che è sceso in campo contro la Roma, con l'autore del goal Montaperto dietro le due punte Kulenovic e Olivieri, chiamati al riscatto. L'Olympiacos, come detto, si potrà accontentare di un punto, contando sul solido 3-4-3 che però deve essere rivisto alla luce dei due goal subiti contro i portoghesi alla prima giornata. L'allenatore Vasilis Vouzas spera in una bella prestazione corale, con i due esterni di centrocampo che devono dare una mano ai tre centrali, frenando le scorribande dei terzini di spinta piemontesi.

QUOTE E SCOMMESSE

I bookmaker che hanno stilato le quote per la partita di Youth League danno favorita naturalmente la Juventus con le seguenti quote: per Sky Bet il segno 1 è quotat a 1.44, il segno X vale 4.20 e il segno 2 permette di guadagnare 5.50 volte la somma messa sul piatto; Paddy Power cambia leggermente i numeri: 1 a 1.40, X a 4.33 e 2 a 6.00. In ogni caso, puntate sulla Juventus, a prescindere dal tipo di scommessa che piazzate.

