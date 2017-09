PAGELLE/ Juventus-Olympiacos: i voti della partita (Champions League girone D - primo tempo)

Pagelle Juventus Olympiacos, Champions League (Foto LaPresse)

All'Allianz Stadium di Torino è in corso la partita valida per la seconda giornata del gruppo D di Champions League 2017-18 tra Juventus e Olympiacos, andiamo a dare i voti ai protagonisti della prima frazione di gioco che si è conclusa sul punteggio di 0-0. I bianconeri hanno avuto la possibilità di sbloccare la contesa con Mandzukic (7), Dybala (6,5) e Sturaro (5,5) ma a salvare gli ospiti ci ha pensato il portiere Proto (7,5) che con una serie di prodezze ha negato il gol agli uomini di Allegri che dopo un timido inizio hanno alzato il baricentro e aumentato i giri del motore, l'occasione più clamorosa a ridosso dell'intervallo con l'autopalo di Engels (6) che nel tentativo di intercettare il cross basso di Douglas Costa (6,5) rischia di segnare nella porta sbagliata. Anche la formazione di Lemonis dimostra comunque di essere pienamente in partita, sfruttando gli errori in fase di gestione del pallone da parte dei padroni di casa con Matuidi (5,5) e Bentancur (5) che nella linea mediana stanno facendo rimpiangere gli infortunati Pjanic e Marchisio. Tuttavia Buffon (6) non ha mai corso seri pericoli, Sebà (6) e Figueiras (6) non sono riusciti a inquadrare la porta mentre Pardo (6) ha calciato addosso all'estremo difensore avversario.

VOTO JUVENTUS 6 - Non è stato un primo tempo memorabile da parte dei bianconeri che hanno impiegato qualche minuto più del previsto a carburare.

MIGLIORE JUVENTUS: MANDZUKIC 7 - Il croato trova sempre il modo di rendersi minaccioso dalle parti di Proto.

PEGGIORE JUVENTUS: BENTANCUR 5 - Titolare a sorpresa dopo l'infortunio dell'ultimo minuto di Pjanic, l'uruguaiano sembra quasi spaesato in mezzo al campo, assieme a Matuidi perde un sacco di palloni.

VOTO OLYMPIACOS 6 - Per adesso regge bene il fortino degli ellenici che grazie a un Proto in stato di grazia stanno tenendo testa alla Vecchia Signora.

MIGLIORE OLYMPIACOS: PROTO 7,5 - Con i suoi interventi su Mandzukic, Dybala e Sturaro sta preservando l'equilibrio sul terreno di gioco.

PEGGIORE OLYMPIACOS: NIKOLAOU 5,5 - Più di qualche volta arriva in ritardo sul pallone e non sempre sa cosa fare esattamente in mezzo al campo. (Stefano Belli)

