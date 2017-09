Pagelle/ Qarabag Roma: i voti della partita (Champions League girone C - primo tempo)

Pagelle Qarabag Roma, Champions League (Foto LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo con le prestazioni migliori e peggiori delle due compagini in campo. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Qarabag e Roma sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sull'1 a 2. I giallorossi iniziano alla grande l'incontro sbloccando la situazione quasi immediatamente al 7' con il colpo di testa di Manolas sul lancio di Pellegrini dopo che Sehic aveva smanacciato il corner di Kolarov. Il raddoppio degli ospiti arriva poco più tardi al 15' con Dzeko, perfettamente servito da El Shaarawy con l'egiziano ispirato da Defrel. Tuttavia, gli azeri approfittano di una disattenzione di Gonalons al 28' ed accorciano le distanze con l'inserimento di Pedro Henrique sulla palla rubata dal compagno Ndlovu. Al 33' Sehic nega il tris ad El Shaarawy con una parata in corner. Ammoniti fino a questo momento Garayev, Pedro Henrique e Gonalons.

QARABAG ROMA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO QARABAG: 5,5 La differenza tra le due squadre risulta evidente per diversi tratti del match ma gli azeri non si fanno pregare sui regali degli avversari. MIGLIORE QARABAG: NDLOVU 6,5 Suona la carica combattendo con la difesa ospite e regala il pallone per la rete di Pedro Henrique. PEGGIORE QARABAG: HUSEYNOV 5 Voto condiviso con l'altro centrale, balla letteralmente sul raddoppio di Dzeko.

VOTO ROMA: 7 Partenza col botto per i giallorossi che però pagano un errore individuale. MIGLIORE ROMA: LO. PELLEGRINI 6,5 Forse il più in palla nel mezzo, serve l'assist per il goal di Manolas e supporta bene la manovra. PEGGIORE ROMA: GONALONS 5 Paga anche sotto l'aspetto psicologico l'errore commesso al 28' che ha portato alla rete di Pedro Henrique.

