Probabili formazioni/ Juventus Olympiacos: quote, le ultime novità live (Champions League girone D)

Juventus Olympiacos si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 27 settembre: siamo nella seconda giornata del girone D in Champions League 2017-2018, e per entrambe si tratta già di una partita importantissima. Sconfitte all’esordio, Juventus e Olympiacos vanno a caccia di punti per perseguire i propri obiettivi; i greci possono puntare anche al secondo posto nel girone anche se, più realisticamente, contenderanno la qualificazione in Europa League allo Sporting Lisbona che però ha già vinto al Pireo. La Juventus deve stare attenta: dopo il crollo di Barcellona gli ottavi non sono certamente scontati, per questo è fondamentale vincere all’Allianz Stadium per proseguire al meglio la marcia. Aspettando il calcio d’inizio, diamo allora uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Juventus Olympiacos.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Juventus Olympiacos, seconda giornata del girone D della Champions League 2017-2018, sono disponibili le quote emesse dall’agenzia di scommesse Snai: ci dicono che il segno 1 (vittoria Juventus) vale 1,14; il pareggio (segno X) è quotato 7,75 mentre la vittoria dell’Olympiacos (segno 2) vi permetterebbe di guadagnare 20,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

JUVENTUS: I DUBBI DI ALLEGRI

La Juventus non ha terzini destri di ruolo, e dunque Massimiliano Allegri deve nuovamente fare di necessità virtù. Significa sostanzialmente due alternative: la prima è quella di confermare il 4-2-3-1 inserendo però Barzagli o Sturaro sulla corsia destra, oppure cambiare modulo e aprire alla difesa a tre. Nel primo caso cambierebbe poco rispetto al Torino: Rugani rimpiazzerebbe Benatia al fianco di Chiellini, in mediana ci sarebbe la verosimile conferma di Pjanic e Matuidi (ma occhio all’ascesa di Rodrigo Bentancur) mentre Cuadrado, Mandzukic e Douglas Costa sarebbero in competizione per le due maglie sugli esterni, con Higuain che ovviamente torna titolare da prima punta, avendo in Dybala il suggeritore e partner offensivo. Nel secondo caso, dentro Barzagli o Benatia in difesa; coppia di mediana invariata, con Cuadrado e Alex Sandro ad agire sulle fasce mentre davanti Dybala e Mandzukic giocherebbero in appoggio a Higuain, con il possibile inserimento dello stesso Douglas Costa o anche di Bernardeschi, riportato in questo caso al suo ruolo naturale. Da valutare: l’ipotesi della difesa a tre in ogni caso prende corpo.

OLYMPIACOS: LE SCELTE DI HASI

Per Takis Lemonis, che ha preso il posto di Besnik Hasi solo due giorni fa, le scelte sono più obbligate; sembra difficile vedere in panchina quel Felipe Pardo che due settimane fa ha quasi riaperto, da solo, la partita contro lo Sporting Lisbona. Il colombiano vola verso una maglia da titolare sulla corsia destra; in panchina dunque Carcela-Gonzalez, mentre come prima punta Djurdjevic ed Emenike si giocano il posto e le quotazioni del nigeriano sono in ascesa. A sinistra ci sarà senza ombra di dubbio Marko Marin, l’uomo destinato ad accendere la luce; insieme a lui ci sarà capitan Fortounis, riferimento offensivo perchè schierato in posizione centrale sulla linea di trequartisti. In mezzo al campo Odjidja-Ofoe e Guillaume Gillet restano i favoriti per iniziare la partita; attenzione però al serbo Zdjelar, che si era già visto a partita in corso nella prima giornata di Champions League. In difesa quasi sicuramente avrà ancora spazio Engels (sarà squalificato per la prossima di campionato), in coppia con lui ci sarà Romao mentre sulle corsie laterali agiranno Elabdellaoui e Diogo Figueiras, con Kapino tra i pali.

JUVENTUS (3-4-2-1): 1 Buffon; 15 Barzagli, 24 Rugani, 3 Chiellini; 7 Cuadrado, 14 Matuidi, 5 Pjanic, 12 Alex Sandro; 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 4 Benatia, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 11 Douglas Costa

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Lichtsteiner, De Sciglio, Howedes, Marchisio, Pjaca

OLYMPIACOS (4-2-3-1): 27 Kapino; 14 Elabdellaoui, 4 Roamo, 40 Engels, 77 Diogo Figueiras; 8 Odjidja-Ofoe, 13 G. Gillet; 90 Felipe Pardo, 7 Fortounis, 10 Marin; 9 Djurdjevic

A disposizione: 24 Proto, 43 Nikolaou, 23 Koutris, 44 Zdjelar, 33 Carcela-Gonzalez, 92 Sebà, 29 Emenike

Allenatore: Takos Lemonis

Squalificati: -

Indisponibili: Botia, Androutsos

