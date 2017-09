Probabili formazioni/ Lazio Waregem: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Lazio Waregem (LaPresse)

Nuovo appuntamento europeo per la Lazio di Inzaghi che domani 28 settembre 2017 affronterà il Waregem alle ore 19.00 di fronte al caldo pubblico dell’Olimpico, nella seconda giornata del girone K di Europa League. La compagine biancoceleste torna in casa quindi con il chiaro obiettivo di mettere a segno altri tre punti e soprattutto a bilancio una valanga di gol che potrebbe risultare fondamentale nella classifica del gruppo, dove sta facendo bene anche il Nizza ora in testa proprio dopo la cinquina rifilata nel primo turno alla formazione belga. Nonostante l’obbiettivo importante il tecnico Inzaghi, visto anche un campionato molto impegnativo per questa sfida dovrebbe far riposare molti dei suoi titolari, e specialmente Ciro Immobile vero trascinatore della squadra dell’aquila. Tutt’altra impostazione per Dury che approda alla trasferta romana con la speranza di non subire troppo: sarà quindi importante approntare una difesa ordinata e ben compatta per resistere alle incursione dei biancocelesti. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio come le due squadre si sono preparate alla partita di Europa League di domani: analizziamo quindi le probabili formazioni di Lazio-Waregem.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LAZIO-WAREGEM

Come per tutte le partite di Europa League anche la sfida attesa domani all’Olimpico tra Lazio e Waregem la diretta tv della partita sarà disponibile solo sulla piattaforma satellitare di Sky. Appuntamento quindi alle ore 19.00 sui canali Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 1 (251) e Sky Calcio 4 (254), con diretta streaming video confermata per gli abbonati al servizio tramite l’app Sky Go.

AMPIO TURNOVER PER LA LAZIO?

Sulla carta la sfida contro il Waregem non dovrebbe essere troppo difficile per la Lazio: probabile quindi che il tecnico Inzaghi dia spazio a qualche giocatore che finora non ha trovato molto spazio dado vita a un ampio turnover con qualche selezionato ballottaggio con i titoli a cui si potrà chiedere un doppio sforzo. Non mancano comunque le conferme nella probabile formazione della Alezio a partire da modulo (solito 3-5-2) dalla difesa, dove gli infortuni di De Vrij, Wallace, Basta e Bastos, costringono l’allenatore a chiamare nuovamente in campo fin dal primo minuto chi gli rimane e quindi dovremo vedere Patric e Radu sull’esterno con Luiz Felipe al centro di fronte a Strakosha confermato tra i pali. Qualche volto nuovo però già atteso a centrocampo dove nel solito modulo a 5 dovremmo vedere Di Gennaro con Parolo e Murgia al suo fianco: ai lati spazio invece per Marusic, in gol contro il Verona nel precedente turno di campionato e Lukaku. Amplissimo turnover anche in attacco dove la probabile assenza per Immobile che si merita un turno di riposo dovrebbe lasciare spazio a Caicedo con Luis Alberto, coppia che ha già regalato emozioni contro il Vitesse nel primo turno di Europa League.

LE SCELTE BELGHE

All’Olimpico l’obbiettivo dichiarato della formazione belga sarà quella di riuscire a contenere l’impetuosità della Lazio in attacco: sulla carta il Waregem non è un avversario impossibile per i biancocelesti che invece come abbiamo visto approfitteranno per far mettere minuti nelle gambe a coloro che finora sono rimasti in panchina. Formazione compatta e titolarissima invece per il tecnico Francky Dury che opterà per il prudente 4-4-1-1 già visto nel primo turno di Europa League contro il Nizza: conferma per Leali tra i pali nonostante i cinque gol incassati dai francesi con Derijck e Heylen al centro del reparto e De Fauw e Hamalainen sull’esterno benchè siamo scesi già tutti in campo nel precedente turno della Jupiler Pro League contro il Gent. Centrocampo sempre a 4 con le riconferme dei giocatori in campo contro il Nizza e quindi De Sart e Doumbia al centro e Olayinka e De Pauw all’esterno anche se quest’ultimo potrebbe venir messo in ballottaggio con Kastanos. Pochi dubbi per l’attacco benchè le due punte probabilmente saranno ben presto lasciate da sole: Kaya e Leia (autore dell’unico gol dei Weregem contro il Nizza) dovrebbero scendere in campo dal primo minuto, visto che i due sono anche i due capocannonieri della compagine belga con tre gol a testa.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ZULTE-WAREGEM

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Parolo, Di Gennaro, Murgia, Lukaku; Luis Alberto, Caicedo. All. Inzaghi

ZULTE-WAREGEM (4-4-1-1): Leali; De Fauw, Derijck, Heylen, Hamalainen; Doumbia, De Sart; De Pauw, Olayinka, Kaya; Leya. All. Dury

