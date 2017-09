Probabili formazioni/ Lione Atalanta: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Lione Atalanta (LaPresse)

Prima trasferta europeo per l’Atalanta di Gasperini che domani 27 settembre 2017 affronterà l’Olympique Lione al Parc Ol con fischio d’inizio atteso per le ore 21.05. Secondo banco di prova della Dea in questa fase della Europa League a cui i nerazzurri approdano dopo la bella vittoria conseguita tra le mura di casa contro l’Everton. La sfida non è banale, anzi si annuncia molto calda anche perché il valore della formazione francese è altissimo: la squadra di Genesio inoltre vorrà riscattare l’opaco pareggio in trasferta ottenuto nel primo turno in questa fase a gruppi contro l’Apollon per 1-1 e salire in testa alla classifica del girone E. di fatto però le scelte del tecnico francese per l’11 titolare al Parc Ol dovrebbero essere le medesime della sfida a Cipro, pur con qualche inserimento a partita in corso per dare respiro a qualche giocatore costretto al doppio lavoro. Simile impostazione per l’Atalanta di Gasperini che però potrebbe dover fare a meno di Toloi e Kurtic, infortunati. Vediamo ora nel dettaglio le scelte dei rispettivi tecnici per le probabili formazioni di Lione Atalanta, sfida in programma alle ore 21.05 il 28 settembre 2017.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LIONE-ATALANTA

La sfida di Europa League tra Lione e Atalanta sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che si è assicurata i diritti esclusivi per il secondo torno per club del continente. Appuntamento quindi alle ore 21.00 sul canale Sky Sport Mix (106), Sky Sport 3 (203) e Sky Calcio 2 (252), con diretta streaming video del match assicurata per tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go. La sfida al Parc Ol sarà inoltre visibile in chiaro sul canale Tv8.

LE SCELTE DI GENESIO

Salvo mutamenti dell’ultima ora per la sfida in casa contro l’Atalanta il tecnico francese dovrebbe optare per l’11 già sceso in campo a Cipro poche giorni fa benchè il risultato allora non andò oltre all’opaco pareggio per 1-1. Detto questo Genesio dovrebbe comunque confermare come scelta tecnica il 4-2-3-1 che vedrebbe il titolarissimo Lopes tra i pali, con Morel e Marcelo in coppia di fronte allo specchio del franco portoghese. Sulle fasce spazio a Rafael e Marçal ma nel reparto scalpitano anche Diakhaby e Yanga Mbiwa. Tenuti a riposo nel precedente turno di campionato francese. Per il centro campo il ruolo di protezione al reparto difensivo è stato assegnato al duo Tousart e Ferri, con il primo costretto al doppio lavoro dopo l’impegno con il Dijon. Altro stakanovista il trequartista Fekir,con Cornet e Depay sull’esterno e Maiano Diaz unica punta, confermato in qualità di capocannoniere della formazione fanese in coppia con il franco algerino posto alle sue spalle. Possibili però diversi ballottaggi, con l’ex Chelsea Bertrand Traorè in cerca di spazio dopo essere rimasto a secco di gol nell’ultimi appuntamento della Ligue 1.

GLI 11 DI GASPERINI

Poche sorprese anche per la Dea di Gianpiero Gasperini il quale però prima di tutto deve scegliere se optare per il 3-4-1-2 oppure dare seguito al 3-5-2 visto pochi giorni va contro l’Everton sempre in Europa League. Di fatto comunque i nomi prediletti dal tecnico della Dea per la sfida al Parc Ol rimangono più o meno gli stessi, con l’assenza annunciata di Toloi, che ha sofferto in questi giorni di un problema la retto femorale. Detto questo va detto che l’allenatore dell’Atalanta opterà nuovamente per Berisha tra i pali con Masiello e Caldara confermati titolari e Palomino che dovrebbe prendere il posto dell’italobrasiliano. Primi dubbi a centrocampo quindi: in caso di reparto a 4 verrebbero confermati in campo De Roon e Freuler al centro con Hateboer e Spinazzola liberi sulle fasce; in caso di schieramento a 5 invece dovremmo rivedere Castagne sulla sinistra con Cristante e Kurtic giocarsi un posto alla destra dello stesso Freuler in cabina di regia. In ogni caso i nomi in attacco paiono confermatissimi: di certo non mancheranno Petagna e il Papu Gomez, utilizzati come due punte per il 3-5-2 come per il 3-4-1-2 anche se nel secondo caso i due avrebbero Kurtic come trequartista, vista anche la probabile indisponibilità di Ilicic.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE ATALANTA

LIONE (4-2-3-1): Lopes; Rafael, Marcelo, Morel, Marçal; Tousart, Ferri; Cornet, Fekir, Depay; Mariano. All. Genesio

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Gomez, Petagna. All. Gasperini

