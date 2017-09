Probabili formazioni/ Milan Rijeka: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Milan Rijeka (LaPresse)

Sarà Milan-Rijeka il secondo banco di prova per la formazione di Montella in questa fase dell’Europa League: per questa sfida del girone D il fischio d’inizio è stato fissato alle ore 21.05 a San Siro domani 28 settembre 2017. Nonostante il relativo valore dell’avversario la squadra del Diavolo verrà messa sotto pressione: dopo la seconda sconfitta in campionato rimediata contro la Sampdoria pochi giorni fa l’AD rossonero Fassone ha rivolto dure parole a spogliatoio e panchina: un successo importate potrebbe e deve riportare il sereno quindi a Milanello. Attenzione però, perché domenica il Milan in campionato affronterà la Roma di Di Francesco e domani sera la squadra croata potrebbe far perdere molto tempo ed energie ai rossoneri. Di certo la squadra di Kek scenderà in campo ben motivata a rendere le cose il più difficile possibili al Milan. Andiamo dunque a prendere in esame le scelte dei due allenatori in vista della sfida Milan-Rijeka, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE MILAN RIJEKA

La partita tra Milan e Rijeka sarà visibile in diretta tv come le altre partite dell’Europa League esclusivamente sulla piattaforma pay per view di Sky: appuntamento con San Siro alle ore 21.05 sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 1 (251). Diretta video streaming confermata tramite l’app Sky Go.

LE SCELTE DI MONTELLA

Stretto tra l’esigenza di mostrare al pubblico di casa come alla dirigenza prestazioni convincenti e la necessità di tener a riposo qualche personaggio di peso in vista del big match di Serie A contro la Roma la prossima domenica, Montella per la sfida tra Milan e Rijeka è di fronte a parecchi dubbi di formazione. Confermato il 3-5-2 va però detto che i maggiori dubbi del tecnico rossonero si concentrano a centrocampo e specialmente su chi affidare le fasce, con Calabria che potrebbe venir schierato sia a destra che a sinistra e Borini Jolly impaziente di tornare in campo. Confermato Gigio Donnarumma tra i pali al centro della difesa rimane irrinunciabile capitan Bonucci con Romagnoli di nuovo in campo e Musacchio titolare al posto di Zapata. Altro gradito di ritorno dopo quello dell’italoargentino quello di Jose Mauri che dovrebbe dare il cambio a Kessie a fianco di Locatelli che ha bisogno di ritrovare spazio a centrocampo: Calhanoglu dovrebbe poi stare a destra del regista con uno tra Calabria e Rodriguez in campo ma con il secondo ancora favorito. Pochi i dubbi sull’attacco: riposo per Suso e Kalinic che di certo non si sono risparmiati in questi ultimi turni e maglia titolare per Andrè Silva e Cutrone che in Europa hanno fatto molto bene finora.

GLI 11 DI KEK

Come detto il tecnico del Rijeka Kek per la partita contro il Milan dovrebbe mandare in campo l’11 già visto in campo contro l’Aek Atene nonostante il KO rimediato in quel primo turno di Europa League: di certo la sfida chiede il meglio che la rosa della formazione croata può offrire. Confermando il 4-2-3-1 va detto che tra i pali non mancherà il portiere titolare Prskalo con Elez e Zuparic di fronte al trentenne croato con Vesovic e Zuta all’esterno del modulo difensivo. I quattro però non si sono affatto riposati nel precedente turno di campionato nazionale, ma il tecnico difficilmente potrà fare a meno di loro. A cerniera tra i due reparti troveremo Bradaric e Misic i quali però hanno già ricevuto un’ammonizione a testa nel primo turno e il secondo citato rischia di fatto la maglia titolare con Matei: sulla trequarti Gabranovic rischia il posto con Males, ma lo svizzero croato pare favorito. Per quanto riguarda l’attacco Gorgone uno tra Kvrzic e Acosty (ex Crotone) saranno gli esterni mentre Heber farà da prima punta, essendo anche capocannoniere del Rijeka con 6 gol personali.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN RIJEKA

MILAN (3-5-2): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Calabria, Jose Mauri, Locatelli, Calhanoglu, Rodriguez/; Cutrone, André Silva. All. Montella

RIJEKA (4-2-3-1): Prskalo; Vesovic, Elez, Zuparic, Zuta; Misic, Bradaric; Gorgon, Gavranovic, Kvrzic; Heber. All. Kek.

