Probabili formazioni/ PSG-Bayern Monaco: quote e ultime novità live (Champions League, Girone B)

Non ce ne vogliano le squadre italiane, ma il match clou della seconda giornata dei Gironi di Champions League 2017-2018, è senza dubbio quello che si terrà questa sera, a partire dalle ore 20:45, al Parco dei Principi: i padroni di casa del Paris Saint Germain ospiteranno il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti, gara valevole per il secondo turno del Girone B. Una sfida a dir poco spettacolare, con in campo giocatori del calibro di Neymar, Cavani, Verratti, ma anche Lewandowski, Ribery e James Rodriguez. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni della partita di questa sera.

Andando a vedere le quote fornite dall’agenzia di scommesse, Snai, si scopre come il Paris Saint Germain sia la squadra favorita, con il segno 1, il successo della compagine di Emery, quotato 2.00, contro invece un’eventuale vittoria del Bayern Monaco data a 3.45, una quota quest’ultima molto alta e di conseguenza decisamente interessante. Il segno X, invece, è dato a 3.80, la quota più alta delle tre. L’under e l’over valgono rispettivamente 2.60 e 1.43, infine il gol e il nogol sono dati a 1.40 e 2.80.

PSG: DI MARIA C’E’

Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni del Paris Saint Germain per il big match odierno. Sorride il tecnico Unai Emery, visto che torna fra gli arruolabili l’esterno d’attacco della nazionale argentina, Angel Di Maria, precedentemente out per un problema alla coscia. L’ex Manchester United partirà comunque dalla panchina, visto che il tridente offensivo del 4-3-3 dovrebbe essere composto dal solito Cavani pilastro centrale, con Neymar sull’out di destra e Mbappe a sinistra: attacco dei sogni. A centrocampo, ancora non convocato Hatem Ben Arfa, non rientrante nei progetti del tecnico, mentre Javier Pastore è tornato ad allenarsi nelle scorse ore, ma non è rientrato nella lista dei giocatori per il big match del Parco dei Principi. Spazio quindi a Thiago Motta nel ruolo di mediano, spalleggiato dai soliti Verratti e Rabiot. Infine la difesa, dove in mezzo troveremo la coppia di centrali composta da Thiago Silva e Marquinhos, con Kurzawa sull’out di sinistra e Dani Alves sulla corsia di destra. In porta, Areola.

BAYERN MONACO: SOLO DUE ASSENTI

Situazione positiva anche in casa Bayern Monaco, visto che Carlo Ancelotti registra l’assenza del lungodegente Neuer, che ne avrà ancora per un paio di mesi, e di Juan Bernat, out fino alla fine di ottobre per la rottura del legamento sindesmotico. Si rivede Tom Starke, terzo portiere 36enne, al ritorno dopo un infortunio. Ipotizzabile un 4-2-3-1 con Ulreich fra i pali, retroguardia a quattro composta da Kimmich a fare su e giù sulla corsia destra, con Alaba sulla fascia mancina, mentre in mezzo spazio alla coppia composta da Boateng e Hummels. Centrocampo, con Thiago Alcantara e Vidal sulla linea mediana, quest’ultimo preferito a Tolisso, mentre sulla trequarti avremo James Rodriguez a destra, in vantaggio su Robben, con Muller in mezzo, e Ribery a sinistra. Prima punta più avanzata, Robert Lewandowski. Da notare la presenza fra i titolari di Muller, giocatore scontento per lo scarso utilizzo, che questa sera avrà l’opportunità, sempre che sia necessario, di convincere Carlo Ancelotti.

PSG (4-3-3): Areola; Alves, Marquinhos, Silva, Kurzawa; Verratti, Motta, Rabiot; Mbappe, Cavani, Neymar. All: Emery

A disp: Trapp, Meunier, Kimpembe, Berchiche, Lo Celso, Draxler, Lucas,

Squalificati: -

Indisponibili: Pastore

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; Thiago, Vidal; James, Muller, Ribery; Lewandowski. All: Ancelotti

A disp: Fruchtl, Friedl, Martinez, Sule, Robben, Tolisso, Coman

Squalificati: -

Indisponibili: Neuer, Bernat

