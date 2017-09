Probabili formazioni/ Qarabag Roma: quote, le ultime novità live (Champions League girone D)

Probabili formazioni Qarabag Roma, Champions League (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI QARABAG ROMA

Qarabag Roma inaugura il mercoledì di Champions League 2017-2018: alle ore 18 italiane le due squadre scendono in campo per la seconda giornata del girone E. Per i giallorossi è una buona occasione, sfruttando lo scontro tra Atletico Madrid e Chelsea, per provare a sparigliare le carte e prendersi momentaneamente il secondo posto nel girone o magari anche il primo: dopo il buon pareggio interno contro i Colchoneros, questa partita contro la cenerentola Qarabag è da non fallire per provare a rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Andiamo allora a vedere in che modo le due squadre potrebbero schierarsi in campo, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Qarabag Roma.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO

Per Qarabag Roma, seconda giornata del girone E della Champions League 2017-2018, sono disponibili le quote emesse dall’agenzia di scommesse Snai: ci dicono che il segno 1 (vittoria Qarabag) vale 7,50; il pareggio (segno X) è quotato 4,50 mentre la vittoria della Roma (segno 2) vi permetterebbe di guadagnare 1,43 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

QARABAG: LE SCELTE DI GURBANOV

Gurban Gurbanov non cambia: nonostante la pesante sconfitta di Stamford Bridge (0-6) il suo Qarabag dovrebbe presentarsi in campo con gli stessi 11 di due settimane fa, anche perchè non ci sono problemi legati a squalifiche o infortuni. Davanti al portiere Sehic dunque vedremo una linea guidata dal capitano Rashad Sadygov, che agirà in coppia con Guseynov mentre sugli esterni ci saranno Medvedev - che deve riscattare l’autorete contro il Chelsea - e Rzezniczak. A centrocampo la cerniera di protezione sarà invece formata da Richard Almeida e da Garayev, due giocatori che ben si completano ma che badano principalmente alla fase difensiva; l’inventiva è lasciata invece ai tre elementi che formano la linea di trequartisti. In posizione centrale lo spagnolo Michel, a destra l’altro brasiliano Pedro Henrique mentre a sinistra ci sarà l’haitiano Guerrier, ventottenne che ha buona qualità e proverà a creare qualche grattacapo alla difesa della Roma. Ancora a caccia del primo gol di sempre nei gironi di Champions League, il Qarabag si affida al sudafricano Dino Ndlovu, che ha fatto bene nei turni preliminari e si vuole sbloccare anche in questa fase.

ROMA: I DUBBI DI DI FRANCESCO

La Roma vola in Azerbaijan senza Diego Perotti, uscito infortunato dalla partita contro l’Udinese; una scelta in meno per Eusebio Di Francesco nel suo reparto offensivo, già privo di Schick. Sarà dunque ancora El Shaarawy, reduce dalla doppietta di sabato, a giocare nel tridente: il Faraone agirà sulla fascia sinistra con Defrel che si riprende una maglia da titolare sull’altro lato del campo, con Edin Dzeko ovviamente schierato da prima punta e a caccia del primo gol europeo della stagione. Per il resto le sorprese dovrebbero essere poche: si prepara la consueta staffetta tra Bruno Peres e Florenzi, in attesa di trovare la condizione migliore il prodotto del vivaio giallorosso torna in panchina lasciando spazio al brasiliano, mentre a sinistra ovviamente ci sarà Kolarov. Qualche punto di domanda sul giocatore che affiancherà Manolas al centro della difesa: in campionato ha giocato Fazio e dunque potremmo aspettarci di vedere nuovamente Juan Jesus a presidiare la zona nevralgica del reparto, davanti al portiere Alisson che è pronto a ripetere la super prestazione di due settimane fa. A centrocampo giocano i titolarissimi: De Rossi farà il perno davanti alla difesa, Nainggolan e Strootman si muoveranno ai suoi lati.

PROBABILI FORMAZIONI QARABAG ROMA

QARABAG (4-2-3-1): 13 Sehic; 5 Medvedev, 14 R. Sadygov, 55 Guseynov, 52 Rzezniczak; 20 Richard Almeida, 2 Garayev; 10 Pedro Henrique, 8 Michel, 77 Guerrier; 9 Ndlovu

A disposizione: 1 Kanibolotsky, 32 Yunuszade, 7 Amirguliev, 91 Diniyev, 22 Izmailov, 18 Elyounoussi, 11 Madatov

Allenatore: Gurban Gurbanov

Squalificati: -

Indisponibili: -

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 25 Bruno Peres, 44 Manolas, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 23 Defrel, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy

A disposizione: 28 Skorupski, 24 Florenzi, 20 Fazio, 30 Gerson, 7 Lo. Pellegrini, 21 Gonalons, 17 Cengiz Under

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Hector Moreno, Emerson P., Schick, Perotti

