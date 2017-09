Pronostici Champions League/ Quote e scommesse delle partite: in campo anche Juventus e Roma (oggi)

Pronostici Champions League (LaPresse)

Si chiuderà oggi mercoledi 27 settembre 2017 il secondo turno della fase a giorni della Champions League 2017-2018: spazio quindi in campo per le due italiane Juventus e Roma a cui va il favore del pronostico. Prima di vedere però nel dettaglio le scommesse e le quote delle partite in programma vediamo come si configura il calendario di questa serata. Saranno 8 i match che andranno in scena di cui uno solo atteso alle ore 18.00 ovvero Qarabag-Roma, mentre per tutti gli altri il fischio d’inizio è stato previsto per le ore 20.45, quando scenderanno in campo: Anderlecht-Celtic, Atletico Madrid-Chelsea, Basilea-Benfica,Cska Mosca-Manchester United, Juventus-Olympiacos, Psg-Bayern e Sporting-Barcellona. Vediamo ora nel dettaglio cosa ci dicono i pronostici di ogni partita in programma: chi saranno i vincitori stasera?

PRONOSTICO QARABAG ROMA

Fattore campo a parte di certo anche la situazione in infermeria non ardire alla compagine giallorossa, che comunque si presenterà a Baku con il favore del pronostico. Rosa e stato di forma sono tutti per la formazione di Di Francesco che non dovrebbe aver problemi a superare il Qarabag, nonostante tutta la buona volontà della squadra di Gurbanov.

PRONOSTICO ANDERLECHT CELTIC

Nonostante i numerosi infortuni e casi dubbi il fattore campo dovrebbe far pesare molto nel pronostico a favore della compagine olandese, impaziente di mettere a segno un successo in Europa di fronte al proprio pubblico. Va però detto che nel primo turno di Champions League sia Anderletch che Celtic hanno riportato una sconfitta (gli scozzesi per 5-0 e gli olandesi per 3-0).

PRONOSTICO ATLETIC MADRID CHELSEA

Quello tra Atletico Madrid e Chelsea è una delle sfide più interessanti di questo turno di Champions League e sulla carta la sfida appare abbastanza aperta. Storia e fattore campo vede egli spagnoli un passo avanti al compagine di Antonio Conte non è certo un avversario semplice da superare soprattutto perché scende in campo con energie fresche visto i due turni abbastanza semplici in Inghilterra da cui approda al Calderon.

PRONOSTICO BASILEA BENFICA

Le due piccole del girone A si trovano finalmente di fronte e nonostante il campo averso è il Benfica ad avere la palma di favorito contro il Basilea questa sera. Lo storico non ci è necessariamente utile e lo stato di forma vede le due formazioni abbastanza vicine come risultati ottenuti: a decidere saranno perciò le individualità presenti nella rosa di Rui Vitoria.

PRONOSTICO CSKA MOSCA MANCHESTER UNITED

Nonostante i probabili out di Pogba e Rojo olre a quello certo di Ibrahimovic, il Manchester United sa di poter graffiare anche in casa della Cska Mosca, che con i Red Devils si trova intesta alla graduatoria del girone A. Storico e stato di forma di certo arridono allo United visto che la squadra inglese arriva a Mosca avendo alle spalle 4 partite vinte su 5 disputate e un solo pareggio.

PRONOSTICO JUVENTUS OLYMPIACOS

Nonostante l’emergenza in difesa Allergi di fronte al pubblico di casa non può sbagliare contro l’Olympicos: per la Juventus però si tratta di una vittoria annunciata almeno secondo il pronostico, per la gioia dei tifosi della Vecchia Signora. La distanza tecnica e di blasone tra le due formazioni è troppo grande perché ci si attenda ribaltoni a tabellone.

PRONOSTICO PGS BAYERN

Complice qualche infortunio di troppo (non ultimo quello del numero 1 Manuel Neuer) e il fattore campo avverso, il pronostico della partita tra Psg e Bayern è tutto per i francesi, che pure potrebbero scendere un campo senza qualche big come Neymar. Di fatto Emery ha a disposizione una rosa più che competitiva per portare a casa punti pesantissimi in vista del passaggio del turno.

PRONOSTICO SPORTING BARCELLONA

Partita che pare non avere storia a Lisbona con il Barcellona vincitore annunciato contro i portoghesi: blasone, storia, rosa e individualità consegnano ai blaugrana la palma di favorito. Da non dimenticare poi che il Barcellona ha battuto la Juventus (finalista nella precedente edizione della Champions League) per 3-0 nel turno precedente, a testimonianza di uno stato di forma invidiabile.

