Pronostico Juventus Olympiacos/ Il punto di Domenico Penzo (esclusiva)

PRONOSTICO. Juventus Olympiacos, mercoledì 27 settembre alle ore 20:45, è una partita che i bianconeri devono vincere, dopo aver esordito nel girone D della Champions League 2017-2018 con la pesante sconfitta di Barcellona. La squadra greca arriva comunque alla partita in una situazione di crisi: dopo la sconfitta nel derby di campionato contro l'Aek Atene, l'allenatore belga Besnik Hasi è stato esonerato e al suo posto è stato messo in panchina Takis Lemonis che a soli due giorni dalla nomina conduce una partita delicatissima, visto che l'Olympiacos ha perso all'esordio contro lo Sporting Lisbona (in casa). Nella Juventus si va verso la riproposizione della difesa a tre e potrebbe avere un turno di riposo Gonzalo Higuain: per il Pipita sarebbe la seconda panchina consecutiva dopo essere entrato per un breve spezzone nel 4-0 del derby contro il Torino. Per presentare questo match, per un pronostico e un punto sui temi principali che riguardano Juventus Olympiacos, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva Domenico Penzo, che con i bianconeri cui ha conquistato uno scudetto e una Coppa delle Coppe nella stagione 1983-1984.

Che partita si attende? Dovrebbe essere una partita sulla carta favorevole alla Juventus, ricordando comunque il fatto che in Europa nessuna squadra va mai sottovalutata.

E' una Juventus in salute quella vista nel derby, come approccerà quest'incontro? Bisogna dire che, al netto della sconfitta di Barcellona, la Juventus ha sempre giocato alla grande, meritando di vincere ogni partita. Ha dimostrato di essere una formazione veramente valida.

Emergenza in difesa, si parla di 3-4-3: meglio questo modulo o proporre Sturaro come terzino destro? Sono entrambe soluzioni valide: in generale si può dire che la Juventus ha a disposizione una rosa di grande valore e anche in emergenza può mettere in campo formazioni competitive.

C'è un caso Higuain per lei? Allegri lo farà riposare ancora? Non c'è nessun caso: Higuain è solo fuori forma. Tornerà presto come prima e questa sera mi aspetto che sia titolare.

Rispetto a quanto si è visto nel derby, pensa che Bernardeschi o Douglas Costa possano giocare dal primo minuto? Ritengo che entrambi siano dei calciatori molto validi; penso però che il loro inserimento nella Juventus debba essere graduale, nella società bianconera è importante anche e soprattutto l'atteggiamento mentale.

Potrebbe rivedersi Bentancur in campo dal primo minuto? Se sarà utile, potrà aiutare il gioco della Juventus: al netto di stasera, anche a lui verranno concesse le opportunità giuste nel corso di questa stagione.

Come giocherà l'Olympiacos? Conoscendo la forza della Juventus, una squadra così in forma, l'Olympiacos dovrebbe venire a Torino per disputare una partita di contenimento.

Cosa potrà fare la formazione ellenica nel girone? Potrà magari puntare al terzo posto, utile per il ripescaggio per l'Europa League. Juventus e Barcellona non dovrebbero lasciarsi sfuggire i primi due posti, i greci se la giocheranno con lo Sporting Lisbona.

Il suo pronostico su Juventus Olympiacos? Mi aspetto una vittoria della Juventus.

