Pronostico Qarabag Roma/ Il punto di Marco Lanna (esclusiva)

PRONOSTICO ROMA QARABAG. Secondo banco di prova per la Roma di Eusebio Di Francesco, in campo oggi a Baku contro il Qarabag per il seocndo turno della fase a gironi della Champions League, con fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. La sfida sulla carta non pare impossibile per i giallorossi i quali però non riusciranno a presentarsi in campo a ranghi compatti: il tecnico capitolino quindi sarà costretto a un ampio turnover anche in vista del big match di domenica contro il Milan in campionato. Problemi di formazione a parte va detto che l’avversaria di questa sera è la “squadra materasso” della girone C: ultimi in graduatoria, gli azeri del Qarabag hanno aperto la loro avventura in Europa con la sconfitta per 6-0 rimediata contro il Chelsea, prima del girone. Per presentare questo match abbiamo sentito l'ex calciatore della Roma Marco Lanna: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Dovrebbe essere una partita facile per la Roma, che se si presenterà con la giusta mentalità, il giusto atteggiamento. Dovrebbe vincere quest'incontro.

Per il Qarabag un'opportunità di riscatto dopo la sconfitta col Chelsea? In effetti sarà così: il Qarabag proverà a dimenticare la sconfitta col Chelsea e a giocarsi le sue chances per ottenere un risultato positivo.

Come potrebbe giocare la formazione azera? Non si butterà all'attacco, giocherà coperta per evitare i contropiedi e le ripartenze spesso decisive della Roma.

La trasferta lontana potrebbe creare qualche problema alla Roma? In effetti ci potrebbe essere questo problema da punto di vista logistico. Il viaggio sarà lungo e il ritorno potrebbe pesare visto che poi squadra giallorossa affronterà il Milan nella prossima giornata di campionato.

La Roma sembra in grande forma, merito di Di Francesco? Di Francesco viene dal Sassuolo e si è dovuto abituare a un'altra realtà come quella della Roma. Sta portando i suoi schemi, le sue idee calcistiche, ci vorrà tempo prima di riuscire farle assimilarle alla squadra. Certamente adesso sta lavorando bene e i risultati si stanno vedendo in quest'ultimo periodo.

Probabile la presenza di El Shaarawy e Defrel nel tridente d’attacco? Potrebbe essere così. El Shaarawy ha fatto bene sabato, Defrel è un calciatore di valore che in questo caso potrebbe giocare sulla fascia. Defrel potrebbe naturalmente sentire in questo inizio di stagione il salto dal Sassuolo alla una squadra decisamente più importante.

Potrebbe giocare Fazio? Penso di sì, la scorsa stagione ha fatto bene, è un giocatore ormai importante per la squadra di Di Francesco. Nonostante l'altezza riesce a difendersi con ogni tipo di attaccanti. E' anche utile nelle fasi d'attacco con i suoi colpi di testa.

Il suo pronostico su quest'incontro. Credo proprio che la Roma dovrebbe vincere questa partita.

(Franco Vittadini)

