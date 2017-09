Psg Bayern Monaco/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Psg Bayern Monaco, Champions League (Foto LaPresse)

Psg Bayern Monaco, partita diretta dallo spagnolo Antonio Mateu Lahoz, vale per la seconda giornata del girone B di Champions League 2017-2018: squadre in campo alle ore 20:45 di mercoledì 27 settembre. PSG in subbuglio per quel che riguarda lo spogliatoio: la polemica Cavani-Neymar sembra non avere fine. Eppure i parigini vogliono dimostrare che si tratta di un fuoco di paglia e che vincere la sfida contro il Bayern può mettere a tacere qualsiasi tipo di voce. Bayern Monaco che vola in campionato e che ancora una volta parta tra le favorite per la Champions.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Psg Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv su Premium Calcio 1; tutti gli abbonati al digitale terrestre a pagamento potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD va in onda Diretta Champions League, con highlights e gol in tempo reale da tutti i campi collegati.

IL CONTESTO DEL MATCH

Ci sarà comunque da soffrire visto che mai come in questa stagione il PSG sembra avere qualcosa in più rispetto a molte altre squadre. Sarà una bella gara anche perché nessuna delle due vuole perdere punti. Qualificarsi da prima in classifica è l'obiettivo di entrambe anche per evitare di trovare subito una big agli ottavi. Sarà una sorta di finale anticipata al Parco dei Principi di Parigi. Il Paris Saint Germain è sicuramente squadra quadrata e che può tranquillamente vincere questa gara molto complessa.

PROBABILI FORMAZIONI PSG

Il tecnico Emery opterà per il 4-1-2-3, modulo particolare e che si adatta molto al tipo di squadra al momento. In porta andrà Areola con Meunier, Marquinhos, Thiago Silva e Kurzawa. Avanti alla difesa giocherà invece Thiago Motta mentre più avanzati ci saranno Rabiot e Verratti. In dubbio Neymar, il tridente dovrebbe prevedere dall'inizio Mbappé, Cavani e Draxler, non male per i transalpini. Bayern Monaco che dalla sua può contare su una formazione solida e che ormai gioca assieme da diversi anni.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO

Il modulo di Carlo Ancelotti sarà il 4-2-3-1 con Ulreich in porta, Kimmich, Boateng, Hummels e Rafinha in difesa. A centrocampo non mancheranno Tolisso e Vidal mentre più avanti ci saranno tre uomini importanti come Robben, Muller e Ribery. In avanti invece il centravanti sarà il polacco Lewandowski. Una formazione che ha tutte le carte in regola per una grande partita in terra parigina.

LA CHIAVE TATTICA

La formazione di casa ha voglia di dimostrare che può concretamente arrivare fino in fondo quest'anno. I parigini possono fare la differenza in questa competizione: giocare in casa è un elemento non da poco. Il tridente è sempre un elemento di grande importanza dato che giocare sulle fasce garantisce palloni interessanti per il bomber uruguagio Cavani. Bene anche la difesa apparsa molto solida nelle ultime apparizioni con Marquinhos e Thiago Silva ormai pilastri del reparto difensivo. Invece il Bayern Monaco punta moltissimo su Robben e Ribery, probabilmente ad una delle ultime chiamate della carriera per alzare un'altra Champions League. Serve una partita perfetta per vincere al Parco dei Principi che sarà un catino di entusiasmo molto caldo. Una gara ostica e complessa e che permetterà alla formazione tedesca di dimostrare all'Europa che come sempre negli ultimi anni è una favorita per la vittoria della Champions League. Sarà una gara che va seguita e che permetterà di vivere tante emozioni.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO

Per quanto concerne le quote, Bwin dà come favorita la formazione di casa. Il Paris Saint Germain è una squadra che viene quotata a 1.90 mentre il pareggio dallo stesso bookmaker viene dato a 3.75. Ostico il colpo degli ospiti tedeschi che viene quotato a 3.60, quota assai interessante perciò.

