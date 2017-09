Qarabag-Roma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Qarabag-Roma: qui il bosniaco Edin Dzeko, 31 anni, attaccante della Roma (LAPRESSE)

Qarabag-Roma sarà diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias: con lui i guardalinee Rui Tavares e Paulo Soares, il quarto uomo Bruno Rodrigues e gli addizionali di porta Tiago Martins e Joao Pinheiro. La partita di Champions League si disputa alle ore 18:00 di mercoledì 27 settembre 2017, ed è valida per la seconda giornata del gruppo C. Al Tofig Bahramov Republican stadium di Baku i giallorossi di Eusebio Di Francesco cercano la prima vittoria di coppa, dopo lo 0-0 con l’Atletico Madrid nel turno d’apertura. Il Qarabag invece cerca riscatto dopo l’imbarcata subita in casa del Chelsea (6-0).

QARABAG-ROMA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Qarabag-Roma sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset sul canale Premium Sport 2, il numero 371 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 381: telecronaca dalle ore 18:00; gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione PremiumPlay disponibile per pc, tablet e smartphone.

LA SITUAZIONE

Dopo il pari a reti bianche con l’Atletico Madrid, la Roma è ripartita a tutto gas in campionato battendo Hellas Verona (3-0), Benevento (0-4) e Udinese (3-1) senza troppo penare; giallorossi anche viaggiano con una partita in meno, quella sul campo della Sampdoria rinviata per pioggia alla terza giornata. Sabato Edin Dzeko ha aperto le marcature al 12’ minuto, mettendo subito in discesa la pratica Udinese: per il bosniaco 6 gol negli ultimi 4 turni di Serie A. Poi è salito in cattedra Stephan El Shaarawy che ha firmato le sue prime reti stagionali, sfruttando anche le disattenzioni della retroguardia avversaria: il secondo centro del Faraone ha chiuso la partita ancora prima dell’intervallo. Nella ripresa la Roma ha fallito un rigore con Perotti, fermo al palo dopo 10 penalty consecutivi a segno, ed incassato la rete della bandiera friulana per il definitivo 3-1. Il Qarabag è invece sceso in campo venerdì sul campo del Sumgait, imponendosi agevolmente (1-4). Gli azeri allenati da Gurban Gurbanov sperano di fare ancora la voce grossa in patria, dove hanno vinto gli ultimi 4 campionati consecutivi; più difficile fare strada in Champions League vista la competitività di un girone che, oltre alla Roma, comprende anche due squadre ben quotate come Chelsea (che il Qarabag ha già avuto modo di ‘assaggiare’) ed Atletico Madrid.

PROBABILI FORMAZIONI QARABAG ROMA

Il Qarabag dovrebbe schierarsi in campo con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali giocherà l’ucraino Kanibolotsky, davanti a lui i guardiani dell’area di rigore saranno Medvedev e il polacco Rzezniczak, a completare la linea difensiva i terzini Guseynov (a destra) e Yunuszade (sinistra). A centrocampo lo spagnolo Michel e Richard, esterni alti il norvegese Elyounoussi (destra) e Madatov (sinistra), trequartista centrale il brasiliano Pedro Henrique e centravanti il sudafricano Dino Ndlovu. Per la Roma fuori causa i difensori Moreno, Karsdorp, Nura ed Emerson e l’attaccante Schick, convocato invece Perotti che era uscito con una caviglia malconcia dall’ultima di campionato. Per precauzione l’argentino potrebbe comunque partire dalla panchina: in tal caso conferma per El Shaarawy nel tridente titolare completato da Defrel e Dzeko. I tre di centrocampo dovrebbero essere Pellegrini, Gonalons e Nainggolan, in difesa invece previsti Bruno Peres a destra, Kolarov a sinistra e coppia centrale Manolas-Juan Jesus davanti al portiere Alisson Becker.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Pronostici favorevoli alla Roma: snai.it propone a quota 1,43 il segno 2 per la vittoria dei giallorossi in Azerbaijan, mentre il segno 1 per il successo casalingo del Qarabag è fissato a quota 7,50. A 4,50 invece il segno X per l’eventuale pareggio tra le due formazioni. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (2,05), Over (1,70), Gol (1,87) e NoGol (1,80).

