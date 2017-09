Qarabag Roma Youth League 2017/ Primavera: info streaming video e tv, risultato live

Diretta Qarabag Roma, Youth League (Foto LaPresse)

Qarabag Roma per la Youth League 2017, che sarà diretta dal rumeno Horatiu Fesnic, si gioca alle ore 12 italiane di mercoledì 27 settembre per la seconda giornata del gruppo C. Ricordiamo che i gironi della Youth League sono composti sulla base della Champions, per cui, come nella competizione senior, il gruppo C contiene, oltre alle già citate Qarabag e Roma, anche Chelsea e Atletico Madrid, che formano così un vero e proprio girone di ferro. La squadra allenata da Alberto De Rossi ha già perso la prima sfida contro gli spagnoli ed è chiamata al riscatto contro la ben più modesta compagine azera per non rischiare di compromettere, così prematuramente, il passaggio del turno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita di Baku sarà visibile in diretta tv ed esclusiva su Premium Sport e Premium Sport HD, disponibile per gli abbonati anche online e da mobile con la diretta streaming video disponibile su Premium Play. Per i non abbonati c'è la possibilità di seguire le informazioni utili sul sito ufficiale della Uefa, all'indirizzo www.uefa.com/uefayouthleague.

IL CONTESTO DEL MATCH

Anche il Qarabag, sconfitto dal Chelsea, cerca almeno un punto, considerando che gioca davanti al proprio pubblico e che non vuole sfigurare su un palcoscenico di tale importanza. La Roma deve vincere ma, soprattutto, deve esprimere il bel gioco che ha caratterizzato la squadra capitolina sia l'anno scorso sia nella vittoria fondamentale ottenuta sulla Juventus in campionato, che le consente di guidare la classifica. Per far ciò Alberto De Rossi punterà soprattutto sui suoi talenti maggiori, come Alessio Riccardi, autore di una doppietta sabato in casa bianconera; anche Antonucci, a lungo corteggiato dal Manchester United che voleva sottrarlo alla Roma, ma che, anche grazie al rinnovo di contratto con i giallorossi, si spera che abbia ignorato le voci che lo hanno infastidito in queste ultime settimane e sia pronto per esprimere tutta la tecnica di cui è dotato.

Per quanto riguarda la formazione azera, desiderosa di trovare i primi punti di questa edizione della Youth League, spicca certamente Ibrahim Aliyev, anche se la vera forza del Qarabag a cui dovrà stare attenta la Roma è l'unione del collettivo, senza stelle ma con una squadra coesa; I giallorossi dovranno far prevalere il loro maggior tasso tecnico, attaccando senza paura ma stando attenti a non scoprirsi e lasciar via libera ai padroni di casa.

QUOTE E SCOMMESSE

Secondo i bookmakers partono sicuramente favoriti i giallorossi: per esempio la Snai ci parla di un segno 1 quotato a 7.50, di un segno X per il pareggio a 4.50 e del segno 2 (vittoria della Roma) a 1.43. Interessante, sempre secondo la Snai, l'over 2.5 gol, con più di 2.5 gol a 1.70 e meno di 2.5 gol a 2.05. In ogni caso si suggerisce il successo dei capitolini.

