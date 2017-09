Risultati Champions League/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: Roma e Juventus (gironi A, B, C, D)

Risultati Champions League, 2^ giornata (Foto LaPresse)

Si torna in campo in Champions League 2017-2018: mercoledì 27 settembre si conclude la seconda giornata della fase a gironi, dunque saranno ancora otto le partite che ci faranno compagnia. Ovviamente quattro i gironi coinvolti, si parte alle ore 18 con Qarabag-Roma per il girone B; alle ore 20:45 si giocano invece Basilea-Benfica e Cska Mosca-Manchester United (girone A), Anderlecht-Celtic e Psg-Bayern Monaco (girone B), Atletico-Madrid-Chelsea (girone C), Juventus-Olympiacos e Sporting Lisbona-Barcellona (girone D).

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: CHE FARANNO LE ITALIANE?

Roma e Juventus sono chiamate a vincere per dimenticare in fretta la prima giornata: per entrambe infatti l’esordio non è stato convincente, anche se i risultati sono stati diversi. La Roma infatti si è presa un pareggio interno contro l’Atletico Madrid: uno 0-0 che sicuramente è positivo considerato il valore dell’avversario (due finali di Champions League nelle ultime quattro stagioni) ma che, guardando al quadro generale del girone, sicuramente mette in difficoltà i giallorossi costretti ora a fare risultato contro le big in trasferta. Alla Juventus è andata decisamente peggio: lo 0-3 di Barcellona potrebbe aver già reso impossibile prendersi il primo posto nel gruppo, considerando che i blaugrana faranno difficilmente sconti alle altre avversarie. Vincere questa sera significherebbe per giallorossi e bianconeri prendersi la prima vittoria stagionale in Europa, e ripartire alla grande in questa competizione; per entrambe è ancora del tutto aperta la possibilità di prendersi il primo posto nel girone.

IL BIG MATCH

Senza ombra di dubbio il big match di questa seconda giornata si gioca al Parco dei Principi: il Psg è pronto a ospitare il Bayern Monaco per la prima di due partite che, salvo clamorosi risultati da parte delle altre, assegnerà il primo posto nel girone. Due settimane fa a brillare di più è stata la formazione transalpina, che ha schiantato il Celtic a Glasgow: dopo le tante delusioni europee, soprattutto quella cocente dello scorso anno, il Paris Saint Germain sembra avere la rosa giusta per arrivare fino in fondo. Il Bayern Monaco parte ogni anno come una delle grandi favorite per il titolo; tuttavia non vince la Champions League dal 2013 e l’inizio di stagione non è certo stato brillante, tanto che in Bundesliga ci sono già dei punti persi per strada. Alcune indiscrezioni riportano di un Carlo Ancelotti che avrebbe perso la fiducia di alcuni giocatori; intanto all’esordio il Bayern ha comunque vinto pur non incantando, il passaggio del turno non è in discussione ma per arrivare fino in fondo servirà forse più di quello che i bavaresi hanno mostrato nelle ultime stagioni.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

GIRONE A

ore 20:45 Basilea-Benfica

ore 20:45 Cska Mosca-Manchester United

CLASSIFICA: Manchester United 3, Cska Mosca 3, Benfica 0, Basilea 0

GIRONE B

Anderlecht-Celtic

Psg-Bayern Monaco

CLASSIFICA: Psg 3, Bayern Monaco 3, Anderlecht 0, Celtic 0

GIRONE C

ore 18:00 Qarabag-Roma

ore 20:45 Atletico Madrid-Chelsea

CLASSIFICA: Chelsea 3, Atletico Madrid 1, Roma 1, Qarabag 0

GIRONE D

ore 20:45 Juventus-Olympiacos

ore 20:45 Sporting Lisbona-Barcellona

CLASSIFICA: Barcellona 3, Sporting Lisbona 3, Olympiacos 0, Juventus 0

