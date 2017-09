Risultati Youth League / Diretta gol livescore e classifica aggiornata dei gironi A, B, C, D

Risultati Youth League, 2^ giornata (Foto LaPresse)

Mercoledì 27 settembre nella Youth League 2017-2018 si conclude la seconda giornata della fase a gironi: avremo dunque otto partite che segneranno un passo in più verso la composizione delle squadre che si qualificheranno agli ottavi di finale (le prime di ciascun gruppo) e quelle che invece dovranno passare attraverso i playoff (le seconde) da disputare contro le formazioni che usciranno vincenti dai due turni della Domestic Champions Cup. Vediamo insieme le partite del giorno: si parte alle ore 12 con Qarabag-Roma (girone C), alle ore 13 avremo Cska Mosca-Manchester United (girone A), alle ore 14 Atletico Madrid-Chelsea (girone C) e alle ore 15 Juventus-Olympiacos (girone D). Alle ore 16 spazio a Psg-Bayern Monaco (girone B), Sporting Lisbona-Barcellona (girone D), Anderlecht-Celtic (girone B) e Basilea-Benfica (girone A).

RISULTATI YOUTH LEAGUE: CHE FARANNO LE DUE ITALIANE?

Juventus e Roma non sono partite bene in questa Youth League e dunque vanno a caccia di riscatto: per entrambe è arrivata una sconfitta alla prima giornata, entrambe contro squadre spagnole perchè i bianconeri sono caduti a Barcellona (0-1) mentre i giallorossi hanno perso a Trigoria contro l’Atletico Madrid (1-2). Dunque si tratta di vincere per tornare a correre per le prime posizioni del girone; la Roma se non altro aveva già superato il primo turno arrivando anche in semifinale, mentre la Juventus soltanto un anno fa è giunta tra le prime due ma è caduta al playoff. L’obiettivo è centrare gli ottavi di finale: contro Olympiacos (Juventus) e Qarabag (Roma) si può solo vincere o quasi, obiettivo tutto sommato alla portata delle due squadre italiane guidate da Alessandro Dal Canto, alla prima stagione sulla panchina bianconera, e lo storico Alberto De Rossi.

LA FAVORITA

Tra le squadre che corrono per vincere la Youth League c’è anche il Benfica: i lusitani, nelle prime quattro edizioni del torneo, sono l’unica formazione in grado di raggiungere la finale per più di una volta. Purtroppo però il Benfica ha sempre perso: nel 2014 è stato travolto dal Barcellona di Munir El Haddadi (0-3), lo scorso anno invece la sconfitta è arrivata - a sorpresa - contro il Salisburgo. Sembra che la maledizione di Bela Guttmann si sia riversata anche sulle formazioni giovanili; quest’anno la corsa verso il titolo è iniziata bene con un netto 5-1 al Caixa Futebol Campos, ai danni del Cska Mosca: in gol sono andati Nuno Santos (doppietta), José Gomes, Ricardo Araujo e Umaro Embalo. L’allenatore è il trentasettenne Joao Tralhao: in carica da quattro anni, è stato dunque l’artefice delle due finali di Youth League, competizione nella quale il Benfica ha comunque un bilancio di 26 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte con un record di 11-1 ai danni del Galatasaray nell’ottobre 2015.

RISULTATI YOUTH LEAGUE 2017-2018, 2^ GIORNATA

ore 12:00 Qarabag-Roma

ore 13:00 Cska Mosca-Manchester United

ore 14:00 Atletico Madrid-Chelsea

ore 15:00 Juventus-Olympiacos

ore 16:00 Psg-Bayern Monaco

ore 16:00 Sporting Lisbona-Barcellona

ore 16:00 Anderlecht-Celtic

ore 16:00 Basilea-Benfica

CLASSIFICA GIRONE A: Benfica 3, Manchester United 3, Basilea 0, Cska Mosca 0

CLASSIFICA GIRONE B: Psg 3 Bayern Monaco 3, Celtic 0, Anderlecht 0

CLASSIFICA GIRONE C: Chelsea 3, Atletico Madrid 3, Roma 0, Qarabag 0

CLASSIFICA GIRONE D: Barcellona 3, Olympiacos 1, Sporting Lisbona 1, Juventus 0

