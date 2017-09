Sporting Barcellona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sporting Lisbona Barcellona, Champions League (Foto LaPresse)

Sporting Lisbona Barcellona sarà diretta dall'arbitro rumeno Ovidiu Hategan; alle ore 20:45 di mercoledì 27 settembre le due squadre scendono in campo nella seconda giornata del girone D di Champions League 2017-2018. Sia Sporting che Barcellona hanno le carte in regola per far bene in una gara che potrebbe già risultare cruciale per il passaggio del turno. Senza dimenticare che si tratta delle prime due del girone e che perciò vorranno mantenere la vetta. Sporting Lisbona e Barcellona sono in grandissima forma: stanno giocando molto bene, segnano e fanno divertire i propri tifosi sempre. Ci sarà tanto da vedere, mantenendo comunque un orecchio allo Juventus Stadium dove la formazione bianconera se la vedrà con l'Olympiakos che con una sconfitta potrebbe già essere quasi praticamente fuori dal girone. Banco di prova fondamentale per un Barcellona che vuole dimenticare le ultime delusioni con Luis Enrique e che perciò vorrà rialzarsi con Valverde e la sua grande dinamicità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sporting Lisbona Barcellona sarà un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento: appuntamento su Premium Calcio 3 con possbilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando l'applicazione Premium Play. Ricordiamo inoltre che su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD va in onda Diretta Champions League, con highlights e gol in tempo reale da tutti i campi collegati.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA

Il modulo scelto dall'ex tecnico del Benfica, Jorge Jesus, sarà il 4-4-2. Sporting che non può commettere errori contro un Barcellona che sicuramente appare tra le migliori formazioni e che può essere anche una sorpresa. In porta Rui Patricio con Piccini, Coates, Mathieu e Coentrao a comporre una linea difensiva di qualità e con tanta esperienza internazionale. A centrocampo gli interni saranno William Carvalho e Ruiz con Bruno Cesar e Bruno Fernandes sulle fasce. In avanti nello Sporting Lisbona giocheranno Martins e il bomber olandese, Bas Dost.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA

Ernesto Valverde invece col suo Barcellona sta provando il 4-2-3-1 con Ter Stegen in porta mentre in difesa largo a Sergi Roberto, Mascherano, Umtiti e Jordi Alba. A centrocampo nel Barcellona giocheranno Rakitic e Paulinho con Vidal, Messi e Iniesta più avanzati. La punta non potrà che essere Luis Suarez, l'uruguaiano con tanta classe e soprattutto voglia di timbrare ancora una volta il tabellino dei marcatori. Sporting che basa molto del suo gioco sulle fasce. A partire dalla difesa dove Piccini e Coentrao giocano molto bene garantendo una capacità di affondo e arrivano al cross facilmente.

LA CHIAVE TATTICA

Ci vorrà una grande partita per avere la meglio contro un temibile Barcellona che al momento appare una delle formazioni migliori dell'intera Champions League. Ci sarà tanto da vedere anche perché il Barcellona stesso vuole fare una grande gara. Mentre i catalani hanno un gioco improntato più sulla qualità e meno sui contrasti rispetto allo Sporting Lisbona. Barcellona che perciò dovrà avere la meglio anche sul gioco arcigno dei portoghesi che, come ogni squadra lusitana, sanno far bene anche in fase di contrasto. Si tratta perciò di una gara che presenta tante motivazioni di interesse e che perciò può essere molto divertente. Ci sarà da vedere anche in difesa: Sporting con una buona tenuta ma col Barcellona sarà difficile mantenere un equilibrio vista la qualità degli attaccanti dei catalani. Ecco perché questa sfida ha tantissimo da offrire ai tifosi e agli appassionati di Champions League di tutto il continente.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO

Passando invece alle quote proposte da Bwin, Barcellona nettamente avanti. La vittoria dello Sporting viene data a 7.75 mentre a 4.40 il pareggio tra queste due formazioni. Mentre per quel che concerne la vittoria del Barcellona, i catalani sono quotati a 1.75, dimostrazione che comunque si tratterà di una gara molto aperta. La sfida di Lisbona sarà visibile in diretta sui canali Mediaset Premium che garantiscono la visione in esclusiva di tutte le gare della Champions League.

