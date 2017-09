Video/ Apoel Tottenham (0-3): highlights e i gol della partita (Champions League girone H)

Video Apoel Tottenham (LaPresse)

Allo Stadio Neo GSP il Tottenham asfalta in trasferta l'Apoel di Nicosia con un netto 3 a 0. Nel primo tempo gli ospiti cercano di fare la partita sin dai primi minuti tentando di colpire con Kane e Son. I padroni di casa, invece, provano a reagire con un paio di sortite offensive come quelle di Sallai e De Camargo, protagonista della traversa centrata al 19'. Gli inglesi riescono comunque a portarsi in vantaggio al 39' con Kane, quinta marcatura in cinque gare, sul lancio in profondità di Alderweireld. Nella ripresa Kane migliora ulteriormente le proprie statistiche personali siglando prima la doppietta al 62' su assist di Sissoko e poi la tripletta finale al 69', questa volta con un colpo di testa sul traversone di Trippier dalla destra. I 3 punti collocano gli Spurs a punteggio pieno nel girone H mentre i gialloblu rimangono fermi in fondo alla classifica a quota zero.

LE STATISTICHE DEL MATCH

Analizzando i numeri dell'incontro emerge come il Tottenham abbia dominato l'incontro negli aspetti importanti a cominciare dal possesso palla favorevole il 57%, supportato da una maggior precisione in palleggio, 83% contro 75% di completamento dei passaggi con 473 su 571 e 317 su 420 riusciti.

L'Apoel ha saputo riconquistare più palloni, 57 a 54, mentre in fase offensiva si segnala il 10 a 6 nei tiri fuori dallo specchio annullato dal 3 a 4 nel computo delle conclusioni in porta.

Infine, dal punto di vista disciplinare, gli ospiti si sono rivelati più fallosi a causa del 10 a 9 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro Kralovec, proveniente dalla Repubblica Ceca, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Vinicius e Waterman da un lato, Winks dall'altro.

