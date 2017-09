Video/ Besiktas Lipsia (2-0): highlights e i gol della partita (Champions League girone G)

Video Besiktas Lipsia (LaPresse)

Il Besiktas conquista la seconda vittoria consecutiva riuscendo a battere alla Vodafone Arena di Instabul il Lipsia per 2 a 0, a regalare questo importante successo ci hanno pensato Babel e Talisca nel corso del primo tempo. I padroni di casa partono subito forte trovando già il gol del vantaggio all'11' quando Cenk Tosun è riuscito a sfondare sulla sinistra da dove ha fatto partire un cross rasoterra che Babel ha trasformmato in gol con un tiro di prima intenzione che si è infilato imparabilmente vicino al primo palo. I turchi continuano ad attaccare ma soprattutto riescono a contenere senza patemi la reazione dei tedeschi che devono soccomborere una volta al 43' quando Quaresma, dopo aver saltato il suo diretto avversario, ha fatto partire un cross con la "trivela" che ha liberato in area di rigore Talisca che è stato bravissimo nel segnare con uno stupendo colpo di testa in tuffo che si è infilato imparabilmente sotto la traversa dei tedeschi. Dopo due minuti di recupero si è così concluso il primo tempo della sfida tra Besiktas e Lipsia ed il risultato è ora di 2 a 0 per le reti di Babel e Talisca poco prima della chiusura.

IL SECONDO TEMPO DEL MATCH

La ripresa si è aperta con i padroni di casa rientrati sul terreno di gioco con l'intento di abbassare decisamente il ritmo per poter così gestire il doppio vantaggio conquistato. Gli ospiti invece ci provano cercando di segnare un gol che potrebbe riaprire il match, al 57' è stato Sabitzer a provarci con un bel diagonale rasoterra che ha costretto Fabri ad una complicato intervento in tuffo col quale è riuscito deviare il pallone in calcio d'angolo. Al 61' la partita è stata poi sopsesa per circa dieci minuti a causa di un problema all'impianto di illuminazione. Alla ripresa del gioco, nonostante la pressione dei tedeschi, non succede praticamente nulla fino all'83' quando l'ispirato Sabitzer, dopo essersi liberato sulla sinistra, ha potuto calciare da dentro l'area di rigore da posizione molto defilata da dove ha però colpito la traversa con un potente tiro. Al 90' il più classico dei contropiedi dei padroni di casa, è stato concluso da Tosic con un tiro da dentro l'area di rigore che Gulacsi è riuscito a respingere instintivamente. Al 91' l'ultima opportunità è capitata sui piedi di Augustin che liberato in area di rigore ha calciato con potenza da distanza ravvicinata mettendo incredibilmente sopra la traversa.

Il Besiktas è riuscito così a concludere vittoriosamente questa gara per 2 a 0 contro un Lipsia che, dopo un deludente primo tempo, ha provato a reagire sfiorando più volte nella ripresa di riaprire e magari riequilibrare il punteggio. I turchi ora comandano il gruppo di qualificazione grazie a questi sei punti che alimentano notevolmente le speranze di conquistare il pass per gli ottavi di finale.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BESIKTAS LIPSIA (2-0): HIGHLIGHTS E I GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE, da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.