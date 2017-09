Video/ Borussia Dortmund Real Madrid (1-3): highlights e i gol della partita (Champions League girone H)

Video Borusssia Dortmund Real Madrid (LaPresse)

Borussia Dortmund e Real Madrid si sfidano in una gara che incide tantissimo riguardo il futuro del girone. Chi vince ipoteca il primo posto. Il Real Madrid passa in vantaggio con Bale al 19'. Un bel cross di Carvajal dalla destra, da un paio di metri dentro l'area trova Bale che al volo col mancino Bale in diagonale mette la palla nel sette. Il Borussia Dortmund attacca compatto ma rischia il tracollo con Bale che sfiora l'immediato raddoppio. Il Real Madrid chiude la prima frazione in attacco che termina con il vantaggio degli spagnoli. La seconda frazione inizia in maniera scoppiettante. Pallone geniale di Kroos che serve in verticale Bale, cross in mezzo del gallese per Ronaldo che di sinistro anticipa il proprio marcatore e mette alle spalle dell'incolpevole Burki.

IL BORUSSIA NON SI ARRENDE

Il Borussia Dortmund non si arrende e la riapre subito dopo. Palla in mezzo di Castro, per la prima volta dall'inizio della partita Aubameyang riesce ad anticipare Sergio Ramos e a mettere alle spalle di Navas. I tedeschi attaccano in maniera generosa ma vengono puniti da un immenso Cristiano Ronaldo. Pallone in verticale di Modric, il fuoriclasse portoghese scatta sul filo del fuorigioco e di destro, da posizione leggermente defilata, fulmina Burki con una staffilata che non lascia scampo. Gli spagnoli sfiorano più volte il poker nel finale. I detentori della Champions League hanno un potenziale enorme. Ancora decisivo Cristiano Ronaldo con una splendida doppietta. Primo posto praticamente ipotecato dalla compagine spagnola. Il Borussia ha deluso le attese. Con questo risultato, i blancos di Zidane dividono la vetta col Tottenham.

