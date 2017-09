Video/ Manchester City Shakhtar (2-0): highlights e i gol della partita (Champions League girone F)

Video Manchester City Shakhtar (LaPresse)

Non si ferma la corsa del Manchester City, che dopo aver vinto in Premier League cinque partite su sei resta in testa al gruppo di Champions League battendo per due reti a zero lo Shakhtar, secondo a pari punti col Napoli. Punteggio che va stretto alla squadra di Pep Guardiola capace di creare tantissime occasioni. Soprattutto nella ripresa fallendo anche un rigore col Kun Aguero, ipnotizzato da Pyatov. Nel primo tempo gli ucraini tengono il campo bene dimostrando di essere squadra pericolosa, ma le due palle gol sono dei Citizens con De Bruyne e Mané. Proprio il trequartista belga la sblocca con un capolavoro: avvia l'azione recuperando palla nella zona di metà campo, scambia con David Silva e batte Pyatov con un destro a giro imparabile.

IL SECONDO TEMPO

Entra Sterling per Gabriel Jesus nel finale di tempo. Il nuovo entrato prima si divora un gol, ma poi la chiude nel finale sfruttando l'assist da destra di Bernardo Silva. Manchester City favorita di diritto al primo posto visto l'enorme potenziale a disposizione. Il 17 ottobre il City ospiterà il Napoli vittorioso in casa contro il Feyenoord. Per la compagine di Sarri una sfida bellissima. Proprio Guardiola ha elogiato il Napoli in conferenza stampa: "Gli ucraini hanno battuto una delle 3-4 squadre che giocano il calcio migliore al mondo in questo momento. Sto parlando del Napoli. E credo che per questo vada rispettato". Si prospetta quindi una sfida di alto livello tra due allenatori amanti del bel gioco.

