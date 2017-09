Video/ Monaco Porto (0-3): highlights e i gol della partita (Champions League girone G)

Video Monaco Porto (LaPresse)

Allo Stade Louis II il Porto schianta inaspettatamente in trasferta il Monaco per 3 a 0. Nel primo tempo i monegaschi provano a partire bene ma finiscono per passare a sorpresa in svantaggio al 31' con Aboubakar. Nella ripresa, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, i lusitani conquistano spazio e fiducia amministrando la situazione fino alla doppietta firmata da Aboubakar al 69' su assist di Marega. Inutile la traversa di reazione centrata da Falcao al 71' poichè il subentrato Layun mette a segno il tris finale sempre su suggerimento di Marega. Monaco fermo con un punto nel girone G mentre il Porto si porta a 3 punti in classifica.

LE STATISTICHE DEL MATCH

Analizzando le statistiche dell'incontro, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 53%, emerge come la formazione di Jardim abbia provato a rispondere a quella di Conceiçao, dimostratasi però più cinica.

In fase offensiva spicca infatti l'8 a 1 dei portoghesi nel computo dei tiri nello specchio della porta mentre in palleggio meglio i biancorossi di casa visto il 76% contro il 72% di realizzazione dei passaggi, 388 su 509 e 292 su 405 quelli completati, così come nel numero dei palloni recuperati, 44 a 39.

Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Porto è stato più falloso del Monaco guardando il 16 a 13 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro sloveno Vincic ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Diakhaby, Fabinho e Sidibé da un lato, dall'altro.

