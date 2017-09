Video/ Napoli Feyenoord (3-1): highlights e gol della partita. Insigne e la dedica a... Zielinski (Champions)

Video Napoli Feyenoord, Champions League (Foto LaPresse)

Simpatico siparietto avvenuto ieri sera, in occasione della sfida di Champions League fra il Napoli e il Feyenoord, gara terminata con il risultato di tre a uno in favore della compagine partenopea. In seguito alla prima rete del match, arrivata al settimo minuto di gioco, e firmata Lorenzo Insigne, è accaduta una cosa alquanto curiosa e divertente. Il giocatore napoletano si è indirizzato verso la panchina, chiedendo la maglia di Milik, ma il panchinaro, invece di passargli quella con il numero 99, gli ha passato quella di Zielinski, dietro l’ilarità dello stesso Insigne. Alla fine è arrivata la casacca giusta, con il bomber partenopeo che l’ha quindi mostrata alle telecamere e poi allo stadio. E’ stato un bel gesto, a sostegno del nazionale polacco ,che ricordiamo, si è infortunato nuovamente al ginocchio, e che in seguito all’intervento chirurgico dovrà stare fermo ai box almeno fino al mese di febbraio. Clicca qui per il video con il siparietto di ieri del San Paolo

NAPOLI-FEYENOORD, VIDEO DI GOL E HIGHLIGHTS

Il Napoli ha avuto decisamente vita facile contro il Feyenoord: dopo lo scivolone in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk la formazione di Sarri torna immediatamente in carreggiata nel gruppo F di Champions League battendo per 3 a 1 la squadra allenata da Giovanni van Bronckhorst che dopo lo 0-4 contro il Manchester City va incontro alla seconda sconfitta in due gare nella fase a gironi, il club olandese è decisamente l'anello debole del girone e a meno di miracoli sarà difficile che possa tornare in corsa per la qualificazione agli ottavi. Al San Paolo i padroni di casa potrebbero chiudere la contesa già nel primo tempo ma dopo la rete iniziale di Insigne, il portiere Jones riesce a dire di no a Callejon e Jorginho tenendo a galla i suoi che però soffrono in maniera indicibile il gioco del Napoli che gioca comunque senza premere il piede a tavoletta sull'acceleratore per risparmiare energie che torneranno sicuramente utili in campionato, obiettivo primario dei partenopei come dichiarato senza giri di parole dal tecnico Sarri. Saranno proprio Mertens e Callejon ad arrotondare il punteggio nella seconda frazione di gioco con il Feyenoord che sbaglia anche un calcio di rigore con Toornstra che dagli undici metri si fa ipnotizzare da Reina, serata da incubo per i ragazzi di Van Bronckhorst che solamente nel recupero trovano la via del gol quando ormai è troppo tardi, anche se la dormita di Maksimovic e Koulibaly fa comunque imbufalire Reina e soprattutto Reina che non ha mai amato prendere gol anche quando le sue squadre vincono 10 a 0. Ma finché questi cali di tensione arrivano a risultato acquisito i tifosi del Napoli possono anche farsene una ragione.

LE DICHIARAZIONI POST PARTITA

Al termine della gara l'attaccante del Napoli, Dries Mertens, è intervenuto ai microfoni di Canale 5: "Oggi era importante vincere per riscattare la sconfitta contro lo Shakhtar, questi tre punti sono molto importanti. Giocare la Champions è sempre un'emozione ed è impossibile trascurare una competizione così importante, è nostro dovere impegnarci al massimo come abbiamo fatto stasera vincendo con merito. Dedichiamo il successo a Milik che sta attraversando un momento molto difficile".

Nonostante la vittoria il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, è molto arrabbiato e non lo nasconde davanti ai microfoni di Premium Sport: "In questo momento sono molto più incazzato per il gol subito nel finale che per la vittoria: la differenza reti in Champions può diventare decisiva ed è da stupidi concedere ingenuamente un gol agli avversari a dieci secondi dalla fine. Abbiamo fatto la partita dal primo all'ultimo minuto, creando tante occasioni da rete, proprio non riesco a mandare giù che pur non concedendo nulla agli avversari questi siano riusciti a segnare in qualche modo, questi cali di tensione devono sparire e non sarò soddisfatto finché la squadra non avrà la giusta tenuta mentale fino al triplice fischio".

