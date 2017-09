Video/ Siviglia Maribor (3-0): highlights e i gol della partita (Champions League girone E)

Video Siviglia Maribor (LaPresse)

Il Siviglia conferma il buon momento sconfiggendo nettamente per 3 a 0 contro il Maribor, la sfida del Sanchez-Pizjuan è stata decisa da Ben Yedder che ha segnato una storia tripletta, la prima di un giocatore della squadra andalusa nelle competizioni europee. I padroni di casa hanno iniziato subito all'attacco sfiorando il vantaggio all'8' con un potente tiro di Ben Yedder che Handanovic è riuscito a deviare in calcio d'angolo. La squadra di Berrizo ha continuato ad attaccare ed ha trovato al 26' il vantaggio grazie a Correa che, dopo aver recuperato palla sulla trequarti, è riuscito a sfondare in area di rigore dopo aver saltato tre avversari, ha servito su un piatto d'argento a Ben Yedder che ha segnato da due passi appoggiando in rete. La squadra di Berizzo ha continuato ad attaccare fino al 37' quando Vazquez ha inventato una perfetta verticalizzazione per lo scatenato Ben Yedder che, dopo esser scattato alla perfezione sul filo del fuorigioco, si è presentato in posizione defilata davanti all'estremo difensore che ha superato con un preciso diagonale rasoterra che si è insaccato sfiorando la parte interna del palo lontano. Dopo un minuto di recupero si è così concluso un primo tempo che vede in vantaggio meritatamente il Siviglia che oltre alle due reti segnate, non ha concesso nulla agli sloveni che non sono mai riusciti ad affacciarsi nell'area andalusa.

LA RIPRESA

Nel corso della ripresa la squadra di Berizzo ha continuato a dominare senza però affondare e così si è dovuto attendere il 61' per vedere un'altra occasione che è capitata al solito Ben Yedder il cui potente tiro dal limite dell'area è stato parato dal sempre attento Handanovic. All'80' è stato poi Jesus Navas a sfiorare la terza rete con un tiro che è uscito solamente dopo aver colpito la parte esterna del palo sloveno. Il gol è nell'aria ed arriva all'82' quando l'imprendibile Ben Yedder è stato steso in area di rigore, il direttore di gara ha giustamente decretato un calcio di rigore che il centravanti di casa non ha fallito riuscendo così a mettere a segno la prima storia tripletta in ambito europeo per la formazione andalusa.

Si è concluso questo incontro che ha regalato tre punti al Siviglia che ha così rispettato i pronostici e, trascinata da uno scatenato Ben Yedder, ha conquistato una vittoria che gli permette di conquistare la vetta del gruppo di qualificazione.

