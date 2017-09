Video/ Spartak Mosca Liverpool (1-1): highlights e i gol della partita (Champions League girone E)

La sfida tra Spartak Mosca e Liverpool finisce in parità, un 1 a 1 che sta un pò stretto agli inglesi che, dopo aver subito il gol iniziale firmato dall'ex sampdoriano Fernando, hanno pareggiato poco dopo con un bel gol di Coutinho. Dopo aver riequilibrato il risultato, la squadra di Klopp ha provato a lanciarsi in attacco alla caccia del secondo gol che un pò di sfortuna ma soprattutto le prestazioni di Rebrov e Selikov che ha sostituito il primo portiere che è dovuto uscire per infortunio.

Inizio piuttosto blando della sfida nella quale non finisce praticamente nulla fino al 17' quando, sul preciso cross di Firmino, Manè ha colpito di testa da distanza ravvicinata trovando però la prontissima risposta di Rebrov che ha così deviato in calcio d'angolo. Un pò a sorpresa al 22' è poi arrivato il vantaggio dello Spartak con una bella punizione dell'ex sampdoriano Fernando che, dopo aver superato la barriera, si è infilata in rete con la responsabilità dell'estremo difensore del reds. La reazione degli inglesi non si è fatta attendere e al 28' è stato Manè a sfiorare il pareggio quado, dopo essersi accentrato, ha fatto partire un potente diagonale che l'estremo difensore di casa è riuscito a deviare in corner. Il pareggio però è nell'aria ed arriva al 31' con Coutinho che, dopo aver scambiato con Manè, ha potuto calciare da distanza ravvicinata che l'estremo difensore Russso è siucito a deviare.

LA RIPRESA

La ripresa si apre sulla stessa falsariga della chiusura della prima frazione di gioco e cioè col Liverpool all'attacco, alla caccia del vantaggio che hanno sfiorato già al 53' con un bel tiro di Coutinho che l'estremo difensore di casa è riuscito a deviare in corner con un bell'intervento. Al 58' l'opportunità è capitata a Salah che liberato in area di rigore Sala che però si è fatto fermare da Rebrov che è riuscito a fermarla con una bella uscita. Nonostante la pressione, per assitere ad un'altra occasione al 78' bella azione personale di Alexander-Arnold che, dopo essersi accentrato, ha calciato con potenza col sinistro mettendo fuori di non molto. Nonostante gli otto interminabili minuti di recuper, lo Spartak è riuscito a resister agli attacchi del Liverpool che però si stacca dalla vetta rappresentata dal Siviglia che comanda il gruppo a punteggio pieno, la super serata dei due portieri hanno pertanto impedito ai reds di conquistare la piena posta in palio.

