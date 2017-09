Aek Austria Vienna/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Aek Austria Vienna, Europa League (Foto LaPresse)

Aek Atene Austria Vienna viene diretta dal polacco Pawel Gil e, alle ore 21:05 di giovedì 28 settembre, si gioca per la seconda giornata del girone E di Europa League 2017-2018 (siamo nel girone del Milan). L'Aek Atene è reduce dalla vittoria fuori casa contro il Rijeka per 2-1. Gli ateniesi sono riusciti a partire subito con il piede sull'acceleratore, cogliendo un importantissimo successo in terra croata contro la formazione che dovrebbe contendergli la seconda posizione in classifica, ultimo piazzamento utile per la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. L'Austria Vienna in questo gruppo appare un po' come la vittima sacrificale, come conferma il 5-1 subito in casa dal Milan due settimane fa in occasione della prima partita disputata nella nuova fase a gironi. Per gli austriaci una sconfitta pesante, che potrà incidere negativamente sul cammino della squadra in ambito europeo. La formazione viennese è chiamata al pronto riscatto per evitare una condanna quasi certa all'eliminazione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Aek Austria Vienna non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà a disposizione una diretta streaming video; tuttavia gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire, su Sky Super Calcio, il programma Diretta Gol Europa League, che trasmette in tempo reale le azioni salienti da tutti i campi.

PROBABILI FORMAZIONI AEK ATENE

Percorso quasi netto in campionato per l'Aek Atene, che comanda la classifica della Serie A greca con 10 punti conquistati nelle prime quattro partite di campionato disputate. Ad oggi, la squadra allenata dal tecnico Manolo Jimenez ha destato maggiore impressione di squadre più blasonate come l'Olympiacos. Nell'ultima gara giocata, l'Aek si è sbarazzato del Lamia per 2-0, incontro valido per la Coppa nazionale. In campionato invece l'Aek Atene aveva battuto qualche giorno prima lo stesso Lamia di misura in trasferta (1-0 il risultato finale). Questi i giocatori utilizzati dal tecnico Jimenez per il suo 4-2-3-1. In avanti unica punta Araujo. Sulla linea di trequartisti spazio a Klonaridis, Mantalos e Bakasetas. A centrocampo Johansson e Ajdarevic. La linea a quattro di difesa composta dai terzini Bakakis ed Helder Lopes, con i centrali difensivi Cosic e Vranjes. In porta Anestis. Nessun giocatore al momento spicca per le doti realizzative. Tra i calciatori migliori segnaliamo però Hugo Almeida, il trequartista centrale Mantalos e l'eterna promessa Araujo.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA VIENNA

Come dicevamo, cammino compromesso ormai per l'Austria Vienna, che può però ancora dire la sua in Europa League, ma deve iniziare a vincere, da subito, con l'Aek. Non sarà una sfida semplice, anzi, per i viennesi, che in campionato sono terzi in classifica, distanti cinque punti dalla capolista Sturm Graz. In attesa della sfida di oggi pomeriggio contro il Salisburgo, l'Austria Vienna è sceso in campo in settimana per la sfida di Coppa nazionale, battendo 3-0 i modesti avversari del Union Voklamarkt. In campionato, i giocatori allenati dal tedesco Fink sono reduci dalla vittoria casalinga per 5-1 sul St. Polten. Fink ha schierato i suoi con il modulo 4-3-3. In avanti Kevin Friesenbichler, autore di una doppietta, sugli esterni Tajouri e Pires. A centrocampo il regista Holzhauser insieme a de Paula e Alhassan. Nella linea a quattro di difesa, Klein e Martschinko terzini con la coppia di centrali costituita da Serbest e Kadiri. In porta Hadzikic. Fin qui l'austriaco Friesenbichler è stato il migliore dei suoi con 4 reti segnati, le stesse del connazionale Holzhauser. Segue il brasiliano de Paula con tre marcature.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Secondo l'agenzia di scommesse Snai che ha tracciato i pronostici per questa partita, il segno 1 (vittoria Aek Atene) è quotato a 1.60, mentre il successo dell'Austria Vienna paga 6 volte la giocata che avrete deciso di effettuare.

