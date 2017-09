Athletic Bilbao Zorya/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Athletic Bilbao Zorya, Europa League (Foto LaPresse)

Athletic Bilbao Zorya verrà diretta dall'arbitro turco Halis Ozkahya: alle ore 19 di giovedì 28 settembre si gioca per la seconda giornata del girone J di Europa League 2017-2018. L'Athletic Bilbao si appresta dunque a vivere il suo esordio casalingo per quel che riguarda l'Europa League, e nella prima giornata la squadra di mister Ziganda non è andata oltre lo 0-0 nella trasferta in casa dell'Herta Berlino, in Germania. L'allenatore dell'Athletic Bilbao, Ziganda, in questa partita potrebbe adottare un atteggiamento più spregiudicato dal punto di vista tattico, sia perché gioca tra le mura amiche e può permettersi una formazione più spavalda, sia perché l'avversario non sembra in grado di intimorire oltremodo la squadra spagnola.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Athletic Bilbao Zorya non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà a disposizione una diretta streaming video; tuttavia gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire, su Sky Super Calcio, il programma Diretta Gol Europa League, che trasmette in tempo reale le azioni salienti da tutti i campi.

PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC BILBAO ZORYA

Va sottolineato tuttavia che i baschi dovranno fare i conti con le defezioni: con certezza infatti non potranno essere della partita Rico, Alvarez, Undabarrena e De Marcos. Conseguire i 3 punti è davvero molto importante per i baschi, soprattutto se aspirano a passare il turno come prima del girone. Lo Zorya, il cui nome completo è Futbol'nyj Klub Zorja Luhans'k, è una squadra ucraina che nel primo impegno di Europa League ha perso per 0-2 in casa contro gli svedesi dell'Östersunds. Lo Zorya è probabilmente la squadra meno attrezzata di questo girone, ma si è giocata soltanto una partita, dunque non è prudente sbilanciarsi. Tutto lascia immaginare che l'allenatore Vernydub sceglierà di schierare la sua squadra con un assetto piuttosto abbottonato, magari confermando il 4-5-1 con cui il team è sceso in campo nella prima partita di Europa League.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

I bookmaker hanno davvero pochi dubbi su chi sia la squadra favorita in questa partita: tutto lascia prevedere infatti che gli spagnoli padroni di casa riusciranno a vincerla senza troppi problemi. Snai quota la vittoria dell'Athletic Bilbao a 1,20, il pareggio a 6,50 e la vittoria degli ospiti addirittura a 15; sono molto vicine anche le quote di Eurobet, con l'1 a 1,19, l'X a 6,50 e il 2 a 14,5. A completare il quadro vi sono inoltre le quote di Bwin, anch'esse decisamente inequivocabili: 1,20 la vittoria degli spagnoli, 6,5 il pareggio e 13,50 la vittoria degli ospiti. Puntando sulla vittoria dei padroni di casa, dunque, non si riuscirà a vincere tanto, non sarà così invece nel caso in cui si dovesse verificare un risultato a sorpresa, ovvero appunto un pareggio oppure un'inattesa vittoria degli ospiti. Una curiosità interessante riguarda inoltre il numero di gol: i bookmaker prevedono che se ne segneranno molti, probabilmente perché attendono una vittoria netta da parte dei padroni di casa. Snai, ad esempio, quota l'over 2,5 a 1,60, mentre l'under 2,5 è quotato 2,20; per quanto riguarda la giocata gol/no gol, le quote sono decisamente a favore del no gol, segno evidente del fatto che i bookmaker credano sia poco probabile che gli ospiti riusciranno a realizzare una rete contro il ben più quotato avversario.

© Riproduzione Riservata.