Bate Borisov Arsenal/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bate Arsenal, Europa League (Foto LaPresse)

Bate Borisov Arsenal, che sarà diretta dall'arbitro polacco Daniel Stefanski, si gioca alle ore 19 di giovedì 28 settembre per la seconda giornata del girone H di Europa League 2017-2018. I bielorussi provengono da un roboante successo casalingo in campionato contro lo Slutsk (6-0), ma sono terzi in classifica a due punti dal Soligorsk e ad uno dalla Dinamo Minsk. Nel primo incontro della competizione continentale, hanno pareggiato 1-1 in casa della Stella Rossa. Di contro, i londinesi sono reduci dal 2-0 inflitto a domicilio al West Bromwich, anche se due sconfitte su sei partite li hanno relegati a centro classifica. In Europa League, vittoria per 3-1 nel match d'esordio contro i tedeschi del Colonia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Bate Borisov Arsenal non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà a disposizione una diretta streaming video; tuttavia gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire, su Sky Super Calcio, il programma Diretta Gol Europa League, che trasmette in tempo reale le azioni salienti da tutti i campi.

IL CONTESTO DEL MATCH

In generale, si affronteranno due compagini molto ambiziose, con gli inglesi che hanno il chiaro obiettivo di vincere l'Europa League. Dall'altra parte, i bielorussi hanno tutta l'intenzione di andare più avanti possibile e tirare uno sgambetto ai più quotati avversari.

PROBABILI FORMAZIONI BATE BORISOV ARSENAL

Il Bate Borisov dovrà sicuramente fare a meno dell'infortunato Buljat, mentre è in forte dubbio Rusevic. Il tecnico Yermakovich dovrebbe puntare sul suo classico 4-2-3-1 con Scherbitsky a difendere la porta. Davanti a lui, agiranno in fase difensiva Rios, Gayduchik, Milunovic e Polyakov. Davanti alla difesa ci saranno Volodjko e Dragun, mentre il tridente di trequartisti sarà formato da Gordejchuk, Ivanic e Stasevich. Tutti dietro l'unica punta Rodionov. Qualche problema in più per Arséne Wenger, che rinuncerà a Cazorla, Chambers e Coquelin, oltre probabilmente a Bielik e Welbeck. Nel 3-4-2-1, davanti al portiere Cech, agiranno Koscielny, Mustafi e Monreal in difesa. Sulla linea mediana, spazio a Bellerin, Elneny, Xhaka e Kolasinac. Ramsey e Sanchez si muoveranno dietro all'unica punta Lacazette, in vantaggio su Giroud.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Secondo gli scommettitori principali, l'Arsenal appare nettamente favorito rispetto alla squadra bielorussa di casa, in virtù di un tasso tecnico superiore e di una maggiore esperienza a livello internazionale. Secondo i dati diffusi da Bwin, il 2 è quotato a 1,40, mentre il successo interno del BATE è stato fissato a 7,25. Chi vuole puntare sul pareggio può basarsi su una quota di 4,60. Il No Goal è leggermente favorito su Goal. Anche gli altri bookmakers principali si mantengono su questa falsa riga.

