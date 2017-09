Colonia Stella Rossa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Colonia Stella Rossa, Europa League (Foto LaPresse)

Colonia Stella Rossa sarà diretta dall'olandese Bas Nijhuis, si gioca alle ore 19 di giovedì 28 settembre ed è valida per la seconda giornata del girone H di Europa League 2017-2018. Le due formazioni arrivano a questa gara in momenti diversi della propria stagione. I tedeschi, che nel primo turno di Europa League sono usciti sconfitti dal campo dell'Arsenal in rimonta, in campionato stanno vivendo una situazione imbarazzante. Cinque sconfitte ed un pareggio contro la neo-promossa Hannover sono il bottino delle prime 6 giocate fino ad ora, che rendono la sqauadra di Stoger l'ultima in classifica con un solo punto conquistato. Ancora più allarmante è il dato dei gol subiti, ben 13 a fronte di uno solo realizzato, in uno scenario che vede traballare la panchina di un tecnico arrivato 4 anni fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Colonia Stella Rossa non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà a disposizione per questa partita una diretta streaming video; tutti gli abbonati alla televisione satellitare potranno comunque seguire Diretta Gol Europa League, che su Sky Super Calcio trasmette in tempo reale le azioni salienti e le reti da tutti i campi collegati.

IL CONTESTO DEL MATCH

Bisognerà voltare subito pagina in casa dei caproni per ridare nuovamente senso ad una stagione e riaccendere la passione della piazza che voleva, ad inizio stagione, una conferma del posto per l'Europa League. Dall'altra parte, invece, la Stella Rossa sta conducendo senza particolari problemi la Super Liga serba con ben 5 punti di distacco sugli eterni rivali del Partizan. Difatti, in queste prime 10 giornate, l'unico vero ostacolo dei bianco-rossi sono stati i rivali concittadini, con i quali hanno pareggiato per 0-0; tutte vinte le altre 9 gare giocate. Chiaro che con una situazione ottimale in campionato ed un morale alto per un gioco che esprime bene i suoi frutti, il tecnico Milojevic può permettersi di gestire al meglio le forze e concentrarsi sul percorso europeo per superare il girone. Nella gara d'esordio è arrivato un buon punto casalingo contro il BATE, ma il primo banco di prova di rilievo coincide con la trasferta di Colonia; uscire indenni dal RheinEnergie potrebbe rivelarsi decisivo al termine delle 6 gare.

LE PROBABILI FORMAZIONI COLONIA STELLA ROSSA

Il tecnico di casa Stoger dovrà far fronte a diversi indisponibili per questa gara, ma cercherà di confermare il 3-5-2. In porta va Horn, con Maroh, Sorenses ed Heltnz in difesa. In mediana, con il capitano Lehmann confermato davanti alla difesa, giocheranno Ozcan e Bittencourt, mentre sugli esterni si registra l'assenza per infortunio di Hector che lascerà il posto a Rausch sulla sinistra, con Klunter sul versante opposto. In avanti giocheranno Cordoba e Osako, chiamati a non far rimpiangere gli indisponibili Rudnevs e Zoller.

Dall'altra parte pochi dubbi per il tecnico Milojevic, che avrà quasi tutta la rosa a disposizione. Nel 4-2-3-1 va in porta Kahrlman, con Rodic, Babic, Le Tallec e Stojkovic a comporre il pacchetto arretrato. In mediana spazio a Donald insieme all'ex Samp Krsticic, mentre Kanga avrà un ruolo più avanzato da trequartista. In attacco Boakye favorito su Pesic, mentre Ricardinho potrebbe rubare il posto a Srnic e comporre insieme a Milic il tridente. Ci si attende una gara ricca di emozioni al RheinEnergieStadion, con il pubblico di casa pronto a dare spettacolo per lasciarsi alle spalle il brutto avvio di stagione. Stoger proverà a non far pesare le tante assenze importanti, specie in avanti, ma la Stella Rossa, guidata dal talento di Krsticic e Boakye, noti al calcio italiano, proverà a fare risultato.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

L'agenzia di scommesse SNAI ci dice che il Colonia è favorito: la sua vittoria, indicata dal segno 1, è quotata 1,65 il segno 1 a fronte del 5,50 sul segno 2, ovvero la vittoria esterna della Stella Rossa. Il segno X, che ovviamente dovrete giocare per il pareggio, è quotato 3,65 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

