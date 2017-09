Coppa Sabatini 2017/ Info streaming video e diretta tv, orario e percorso (oggi)

Diretta Coppa Sabatini - LaPresse

Il grande ciclismo resta in Toscana con la Coppa Sabatini 2017, edizione numero 65 della classica con partenza e arrivo a Peccioli, in provincia di Pisa, località celebre proprio grazie a questa corsa di grande tradizione, nata nel 1952, quando gli sportivi di Peccioli vollero dedicare una gara alla memoria di Giuseppe Sabatini, corridore locale nato nel 1915, professionista dal 1935 al 1940, che morì prematuramente all'età di soli 36 anni, nel 1951. Si completa dunque oggi una sorta di ‘trittico’ toscano con le due tappe del Giro di Toscana che abbiamo vissuto nei giorni scorsi: infatti, il Giro e la Coppa Sabatini vanno a comporre il Memorial Alfredo Martini, in ricordo del leggendario c.t. della Nazionale italiana.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA COPPA SABATINI 2017

La Coppa Sabatini 2017 non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia Rai Sport + HD proporrà una sintesi in differita alle ore 22.10, in 45 minuti potremo rivivere sul canale numero 57 tutti i momenti più emozionanti e significativi della corsa con partenza e arrivo a Peccioli. Anche lo streaming video sarà dunque relativo alla differita tramite il sito Internet della Rai, all’indirizzo www.raiplay.it.

IL PERCORSO E I PARTECIPANTI

La partenza della Coppa Sabatini 2017 è in programma per le ore 11.20 dallo stadio comunale di Peccioli, dove fin dalle ore 9.30 sta avendo luogo il ritrovo di partenza. Il percorso sarà di 195 km: la prima parte sarà composta da un tratto in linea di 57 km con le salite di Terricciola, Chianni, Lajatico e il primo passaggio sulla salita dell’arrivo a Peccioli, dove avrà inizio un circuito di 21,7 km da ripetere tre volte e che comprende di nuovo le salite di Terricciola e Peccioli, infine ci saranno da percorrere 6 giri di un circuito più breve (12,2 km) che comprende unicamente la salita di Peccioli. Nell’elenco dei partecipanti spiccano Sonny Colbrelli, che vinse la Coppa Sabatini l’anno scorso, inoltre molti dei nomi usciti meglio dal Giro di Toscana, da Guillaume Martin a Giovanni Visconti e Mattia Cattaneo, ma non Vincenzo Nibali che rivedremo sabato al Giro dell’Emilia.

