Europa League Live 2017/ Milan in campo contro il Rijeka, ex squadra italiana…

Il Rijeka - LaPresse

Il Milan tornerà in campo questa sera. A partire dalle ore 21:05, in quel di San Siro, il club meneghino ospiterà il Rijeka, match valevole per la seconda giornata dei gironi di Europa League. La compagine croata ha una storia curiosa visto che in un passato molto lontano… era italiana. Il Rijeka è infatti l’ex Unione Sportiva Fiumana, squadra con sede nella città di Fiume, precedentemente appartenente al Regno d’Italia. Dopo il 1946, alla fine della seconda guerra mondiale, Fiume, insieme a Istria e Zara, passarono sotto il dominio Jugoslavia, che in seguito allo scioglimento di inizi anni ‘90, è divenuta Croazia. L’ex Rijeka è una polisportiva, visto che al suo interno presentava squadre anche di altri sport, come ad esempio la pallanuoto, e giocava nel vecchio impianto sportivo, il Comunale del Littorio, edificio storico.

LA NASCITA DEL RIJEKA

A sua volta l’Unione Sportiva Fiumana, nacque dall’unione di due precedenti club, ovvero, il Club Sportivo Olimpia Fiume e il Club Sportivo Gloria Fiume. Quella squadra partecipò al campionato italiano di Prima Divisione del 1928, e al campionato di Serie B fra gli anni ’30 e ’40. Dopo l’addio all’Italia, la società si sciolse, e nacque appunto il Rijeka, inizialmente denominato Kvarner. I primi successi arrivano nella stagione 1957-1958, quando ottenne la promozione nella Serie A jugoslava, rimanendoci fino agli anni ’90, esclusa una doppia retrocessione. In quegli anni ottenne anche i primi “successi” in campo internazionale, partecipando alle edizioni delle vecchie Coppa Uefa e Coppa delle Coppe. Nella sua storia il Rijeka ha vinto un solo campionato, quello della passata edizione, dopo tre secondi posti consecutivi fra il 2014 e il 2016.

© Riproduzione Riservata.