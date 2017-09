Everton Apollon/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Everton Apollon, Europa League (Foto LaPresse)

Everton Apollon, giovedì 28 settembre alle ore 21:05, viene diretta dall'arbitro ungherese Tamas Bognar ed è valida per la seconda giornata del girone E di Europa League 2017-2018. L'Everton è reduce dal successo in campionato contro il Bournemouth, con un risultato finale di 2-1. I giocatori di mister Koeman veleggiano con questo successo al tredicesimo posto della classifica di Premier League, con sette punti conquistati nelle prime sei giornate di campionato. Un bottino fin qui magro per gli inglesi, che non sono partiti con il piede sull'acceleratore, anzi. A riprova dei problemi palesati in avvio di stagione, bisogna andare a due settimane fa, quando all'esordio in Europa League l'Everton è stato umiliato fuori casa dall'Atalanta per 3-0. La formazione di Gian Piero Gasperini ha sorpreso tutti, andando ad imporsi con 3 gol sui favoriti inglesi. Anche l'Apollon Limassol non vive un inizio di stagione felice, anzi. Per i ciprioti settimo posto in classifica, con cinque punti guadagnati in tre partite. Un bottino magro, che rischia di riflettersi anche in Europa League, nonostante l'ottimo pareggio nella prima giornata della fase a gironi contro il Lione davanti al proprio pubblico (1-1 il risultato finale).

PROBABILI FORMAZIONI EVERTON

L'Everton deve riscatta la sconfitta all'esordio patita sul campo del Fratelli d'Italia di Bergamo al cospetto di un'Atalanta in versione europea. Per Rooney e compagni migliore risultato non poteva esserci in Premier League, con il successo sul Bournemouth per 2-1, maturato nel finale del secondo tempo grazie ad una doppietta dello strepitoso Oumar Niasse, autore dei primi suoi due gol stagionali, che tra il 77 e 82 ha firmato prima il pareggio e poi il definitivo sorpasso ai danni del Bournemouth, passato in vantaggio dopo cinque minuti dall'avvio della ripresa grazie alla marcatura della punta Joshua King. Niasse era subentrato proprio a Rooney al minuto 55, ed ha mandato in visibilio i tifosi presenti sugli spalti del Goodison Park, che vorrebbe vivere una nuova giornata di festa in occasione della partita di giovedì sera contro gli avversari ciprioti, sulla carta inferiori rispetto ai padroni di casa inglesi. Koeman è solito giocare con il 4-3-3. Nel match vinto contro il Bournemouth ha iniziato con il tridente composto da Calvert-Lewin, Rooney e Sigurdsson. A decidere la partita però è stato Niasse dalla panchina. Una giornata che la punta senegalese difficilmente dimenticherà.

PROBABILI FORMAZIONI APOLLON

Nel match di sabato del campionato cipriota, l'Apollon ha rimediato un pareggio in casa dell'Ael Limassol (1-1 il risultato finale). Il tecnico locale Avgousti può contare su diversi giocatori di valore. Su tutti l'attaccante 30 enne argentino Emilio Zelaya (che ha anche passaporto italiano), autore di due gol nei due incontri disputati. L'Apollon Limassol è solito schierarsi con il 4-2-3-1. Un altro giocatore da segnalare è il classe 91 Maglica, attaccante centrale croato. Tra i giovani di talento di maggiore prospettiva c'è sicuramente il brasiliano Allan, in prestito dal Liverpool. Classe '97, il giovane sudamericano è una promessa del suo Paese. E già questo vuol dire tanto.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Secondo l'agenzia di scommesse Snai, la vittoria dell'Everton appare scontata (quota data a 1.25) così come risulta impossibile per i bookmakers una sorpresa dalla squadra ospite visto che il segno 2 vi farebbe guadagnare ben 11 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

