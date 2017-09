FC INTER / News, addio ad Appiano Gentile? L’ad Antonello non lo esclude

Suning, presidente Inter - LaPresse

La permanenza dell’Inter ad Appiano Gentile, presso il centro sportivo Suning Training Centre in memory of Angelo Moratti, detto anche Pinetina, potrebbe avere i giorni contati. Ad ammetterlo è stato l’amministratore delegato del club nerazzurro, Antonello, che ha parlato quest’oggi in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova Inter Media House, con sede proprio ad Appiano. Senza troppi giri di parole, il dirigente interista ha ammesso davanti ai giornalisti presenti: «Il club vuole creare ua nuova area training sul modello del Real Madrid. Dovessimo trovare un'area adatta a noi, non escludo che potremmo lasciare Appiano». Per ora si tratta solo di progetti futuri, non vi è ancora nulla di concreto ne una data precisa, ma Antonello fa chiaramente capire che la Pinetina inizia a stare stretta alla squadra interista.

UNA NUOVA SEDE SOCIETARIA?

La famiglia Zhang, proprietaria dell’Inter, pensa in grande, e considera l’area dove si allena attualmente la squadra, troppo piccola, nonostante la struttura principale preveda tre piani. L’Inter si allena in provincia di Como da ben 55 anni, e trattasi quindi di una sede storica dove sono passate in serie le squadre di Herrera, Bersellini, Trapattoni, Mancini e José Mourinho. Insomma, un’area ricca di ricordi di prestigio, e lo stesso Suning ha investito non poco per renderla ancora più moderna nell’ultimo anno solare. La cosa certa è che l’Inter non ha intenzione di creare un nuovo stadio, come ha spiegato ancora Antonello: «Resteremo a San Siro». Probabile invece la ricerca di una nuova sede, e in questo caso si parla di via Novara in Milano, zona Meazza.

© Riproduzione Riservata.