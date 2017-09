FERRARI F2001 ALL'ASTA / La macchina con la quale Michael Schumacher vinse a Montecarlo in vendita

Ferrari F2001 all'asta - La Presse

Sicuramente pensando alla Ferrari F2001 torna in mente un Gran Premio di Formula 1 che Michael Schumacher ha vinto proprio nel 2001. Fu un pomeriggio emozionante proprio per la Ferrari perché i primi due posti del podio furono raccolti proprio da Schumacher e dal suo compagno di team Barrichello. Gli altri arrivarono tutti staccatissimi dietro. Il successo manco poi per ben sedici anni fino a che ritrovò il primo posto Sebastian Vettel proprio in questa stagione. Un successo quello di Schumacher che riuscì a trovare una grande risposta grazie proprio alla Ferrari F2001 una macchina per l'epoca irraggiungibile da parte di tutti gli altri team. Staremo a vedere se il pubblico ne parlerà sui social network dopo aver saputo il fatto di aver visto la F2001 messa all'asta. Clicca qui per il video del 2001 con Schumacher protagonista.

LA MACCHINA ALL'ASTA

Hanno messo all'asta la Ferrari F2001 quella con cui Michael Schumacher vinse il Gran Premio di Montecarlo di Formula 1 2001. Verrà venduta il 16 novembre nella ''Contemporary Art Evening Auction'' di Sotheby's New York. Si tratta di uno chassis n.211 del modello in questione e il suo valore è attorno ai quattro milioni di dollari. Da oggi fino al tre ottobre prossimo a Hong Kong la macchina in questione sarà presentata in anteprima. Si tratta della macchina da corsa più importante della moderna F1 come riporta un comunicato stampa della Casa d'Aste. Sicuramente un prezzo non per tutti e che vedrà battersi i milionari di tutto il paese. Una curiosità ci dice che quest'anno è inoltre il settantesimo anniversario della fondazione della Ferrari ad opera del grandissimo Enzo Ferrari. Staremo a vedere se arriveranno altre novità e anche situazioni molto interessanti.

