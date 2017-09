Gonzalo Higuain/ Video, il gol contro l’Olympiacos: il Pipita torna decisivo nella serata più importante

Gonzalo Higuain, attaccante Juventus - LaPresse

L’importante vittoria della Juventus in Champions League, nella sfida contro l’Olympiacos di ieri sera, porta la firma indelebile di Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino è infatti tornato a gonfiare la rete nella gara contro i greci, dopo un periodo di astinenza con annesse critiche. E pensare che per l’ex Napoli sembrava mettersi male, essendo di nuovo escluso dall’undici titolare dopo quanto avvenuto sabato sera in occasione del derby contro il Torino. Allegri opta quindi per l’esclusione di Higuain dall’undici partente, gettando nella mischia Mandzukic come punta centrale, spalleggiato da Cuadrado, Dybala e Douglas Costa. Ma dopo sessanta minuti di gioco in cui i vice-campioni d’Europa hanno creato poco o giù di lì, il Conte Max rimette le cose in chiaro: Cuadrado (non al 100%), viene sostituito da Higuian, con Douglas Costa che si mette sulla corsia di destra, Dybala in mezzo, e il solito Mandzukic a sinistra.

LA RINASCITA DI HIGUAIN

Passano meno di dieci minuti, e il centravanti argentino esterna finalmente la sua rabbia e nel contempo gioia: al 24esimo di gioco del secondo tempo, assist di Alex Sandro, Gonzalo colpisce di sinistra di prima ma il tiro viene ribattuto da un difensore; sulla palla si avventa di nuovo il sudamericano, che con un piattone di destro batte il portiere avversario gonfiando la rete e sbloccando un match che rischiava di divenire davvero complicato. Il numero 9 esalta in maniera rabbiosa, come se avesse vinto il Mondiale, ma il tutto è giustificato dalle pesanti critiche giunte nei suoi confronti in queste ultime settimane. La doppia esclusione gli ha fatto più che bene, e dopo quattro gare in astinenza, il centravanti della Juventus appare un giocatore diverso, più in condizioni, come ha poi sottolineato Allegri nella conferenza stampa post gara. Di seguito il video con il gol di Higuain

