INFORTUNIO DEFREL / Un mese fuori: lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro

L'infortunio su Gregoire Defrel è un problema da non sottovalutare per la Roma di Eusebio Di Francesco, questo perchè con Diego Perotti fuori e Patrik Schick ancora non è stato in grado di debuttare. Sicuramente è un ko pesante per la Roma che sarebbe stata molto felice di puntare sul calciatore in questione per sopperire anche alle altre assenze. Ora Eusebio Di Francesco si trova con un tridente da schierare domenica e con solo tre giocatori a disposizione per giocare sulle corsie esterne. Si parte da Stephan El Shaarawy che è in grande forma e che sarà sicuramente utilizzato. Ci sono poi Cengiz Under e Alessandro Florenzi. Se il primo ha dimostrato di vivere un po' di alti e bassi il secondo invece potrebbe anche giocare dietro nei quattro di difesa. Il rischio più grande che corre la Roma però è di non avere soluzioni per il secondo tempo nella difficile sfida contro il Milan di Vincenzo Montella.

STOP DI UN MESE PER IL FRANCESE

Gregoire Defrel ha riportato un infortunio che lo terrà fuori dal rettangolo verde di gioco almeno per un mese. L'attaccante francese della Roma infatti ha riportato, come raccontano gli esami strumentali, una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. E' molto difficile pensare quindi che possa tornare in campo prima di almeno un mese anche se la sosta gli permetterà di recuperare almeno due settimane di tempo e cioè la metà del tempo che dovrà stare fuori. L'attaccante si è procurato un problema fisico durante la gara contro l'Udinese nella ripresa, accasciandosi a terra tenendosi proprio la coscia. Subito si era capito potesse essere un problema muscolare anche perché gli è stato applicato il ghiaccio freddo subito per provare a ridurre il dolore e come accade in caso di problemi ai muscoli. Staremo a vedere se arriveranno parole da parte del calciatore che sicuramente sarà dispiaciuto di veder frenare la sua stagione ancora prima di decollare.

