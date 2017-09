INFORTUNIO VANHEUSDEN / Rottura del crociato per il giovane belga, ora i centrali dell'Inter sono tre

Infortunio Vanheusden, Luciano Spalletti - La Presse

L'infortunio di Vanheusden porta sicuramente a dei problemi non da poco per quanto riguarda la difesa dell'Inter e quindi a un possibile ritorno sul calciomercato per andare alla ricerca di un centrale svincolato. In questo momento infatti in rosa rimangono i titolari Joao Miranda e Milan Skriniar oltre alla riserva Andrea Ranocchia tornato da un prestito semestrale dall'Hull City. Va ricordato che proprio quest'ultimo ha grande stima da parte di Luciano Spalletti che però giocando con la difesa a quattro si trova ora in grande difficoltà nonostante oltre alla Serie A debba giocare solo la Coppa Italia. SportMediaset parla di una soluzione interna e cioè della possibilità di vedere Danilo D'Ambrosio centrale, ma comunque cita anche altri difensori che potrebbero arrivare dal calciomercato degli svincolati. C'è l'esperienza di Mobido Diakite che lo scorso anno ha giocato in prestito alla Ternana, c'è Cristian Zaccardo che è già stato accostato ai nerazzurri e poi ci sono giocatori un po' datati ma che per fare il quarto sarebbero comunque una buona soluzione come l'ex City Joleon Lescott o Pablo Dellafiore che nell'Inter ha giocato nella Primavera.

5/6 MESI FUORI

Il difensore centrale dell'Inter Zinho Vanheusden si è procurato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Ormai arrivano le conferme dal Belgio dopo che questi era uscito in barella durante la sfida tra l'Inter Primavera di Stefano Vecchi e la Dinamo Kiev nella gara valida per la Youth League di ieri. Il padre del ragazzo, come riporta SportMediaset, ha fatto sapere che il ragazzo in questo momento è triste e deluso per un infortunio che dovrebbe tenerlo a lungo fuori dal rettangolo verde di gioco. Si parla di circa cinque/sei mesi che potrebbero portarlo a dover tornare solo alla conclusione dell'attuale stagione per essere al cento per cento nella prossima stagione. Il calciatore era stato acquistato giovanissimo per un milione di euro nell'estate del 2015 dalla primavera dello Standard. Di lui si parla un gran bene anche in prospettiva futura. Staremo a vedere se arriveranno le sue parole proprio sull'infortunio.

