Italia Olanda/ Streaming video e diretta rai.tv, orario e risultato live (Europei volley femminili 2017)

Diretta Italia Olanda (LaPresse)

Italia-Olanda è la partita in programma oggi giovedì 28 settembre 2017 alle ore 16.00 (secondo il fuso italiano) al National Gymnastics Arena di Baku, primo quarto di finale degli Europei 2017. Forti della prima posizione guadagnata al termine della fase a giorni la nazionale del ct Mazzanti torna protagonista in campo questo pomeriggio con una grande classica di questo sport, con l’ovvio obbiettivo di battere le olandesi ed accedere alla semifinale della competizione continentale. La partita di stasera però non sarà affatto banale e alle azzurre oggi sarà chiesto di mettere in campo qualcosa in più rispetto quanto visto nella prima fase, dove complice avversari non tecnicamente eccellenti e problemi di natura fisica della rosa, al formazione di Mazzanti non ha dato il meglio di sè. Ora però è giunto il momento di fare sul serio contro una nazionale come quella olandese che ci è ben nota dato lo storico e di cui sono ben conosciute anche le qualità individuali, dato che più della meta della formazione di Jamie Morrison hanno militato nella massima serie per club in Italia.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE ITALIA OLANDA

Per la sfida tra Italia e Olanda, quarto di finale degli Europei la tv di stato, che ne detiene i diritti esclusivi di trasmissione ha voluto fare le cose in grande: la diretta tv della partita infatti sarà assicurata a partire dalle ore 15.50 sulla rete ammiraglia Rai Due. Diretta streaming video confermata ovviamente tramite il servizio gratuito raiplay.it.

IL CAMMINO ORANJE

Se l’Italia che avuto accesso diretto ai quarti di finale ha potuto approfittare di un paio di giorni per rientrare in condizione (due infortunate in via di recupero e una brutta dissenteria che ha colpito la squadra), più complesso è stato il cammino della nazionale oranje fino alla patita di questo pomeriggio. Arrivata agli europei con il marchio di favorita per le medaglie, l’Olanda ha però chiuso da seconda il girone D con 6 punti e solo due vittorie su tre alle spalle della Serbia, con la quale ha perso per 3-0. Ai play off la nazionale di Morrison è toccata in sorte la Croazia che tanto ci ha fatto sudare nell’ultima giornata della fase a girone: se le croate hanno messo in difficoltà le azzurre non sono state un problema per le oranje, che hanno agilmente vinto per 3-0. Solo considerando questo fattore capiremmo bene che il match di oggi tra Italia e Olanda sarà davvero importante e molto impegnativo per le azzurre di Mazzanti.

© Riproduzione Riservata.