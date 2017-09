Lazio Waregem/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lazio Waregem, Europa League (Foto LaPresse)

Lazio Zulte Waregem verrà diretta dall'arbitro austriaco Harald Lechner: per la seconda giornata del girone K di Europa League 2017-2018 si gioca alle ore 19 di giovedì 28 settembre. Siamo ancora alla seconda partita, ma questa sfida saprà dirci davvero molto su quel è il vero valore della squadra capitolina. Nel primo turno è arrivata la vittoria contro gli olandesi del Vitesse, non facile visto il 3-2 finale. Per la squadra belga è arrivato un netto 5-1 contro il Nizza e dunque c'è la voglia di riscattarsi. Non sarà affatto semplice, visto che bisognerà cercare di evitare molte sorprese in questo girone. L'obiettivo sono i tre punti, anche perché l'esordio davanti al pubblico di casa in Europa deve essere vinto, soprattutto per il momento di forma positivo in campionato.

LAZIO ZULTE WAREGEM, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Lazio Zulte Waregem sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1: appuntamento in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video - con l'applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi - o in alternativa, su Sky Super Calcio, del programma Diretta Gol Europa League, che trasmette in tempo reale le azioni salienti da tutti i campi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO

Saranno assenti Felipe Anderson e Wallace. Assente anche De Vrij, uscito durante la sfida contro il Napoli, Inzaghi dovrà fare a meno anche di Bastos e Basta. Il modulo sarà sempre il 3-4-2-1, con Ciro Immobile confermato al centro dell'attacco. In porta va Strakosha, con Patric, Radu e Luiz Felipe al centro della difesa. Marusic e Lulic agiranno sulle fasce: entrambi hanno disputato un buon match nel'ultimo turno di campionato. Lucas Leiva e Parolo gestiranno le operazioni a centrocampo, mentre dietro l'attaccante numero 17 andranno Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

PROBABILI FORMAZIONI ZULTE WAREGEM

Nel Waregem l'unico assente dovrebbe essere Bossut: il belga è ancora out dopo i problemi fisici. Dury potrebbe riproporre il 4-5-1 visto in campo contro il Gent nell'ultima partita di campionato. In porta confermato Leali, con la difesa a quattro davanti al portiere azzurro. De Fauwe e Hamalainen andranno sulle corsie esterne, mentre Derijck e Heylen saranno i due difensori centrali. Centrocampo a tre con Kaya al centro e De Sart e Doumbia a supporto, per poter tentare l'inserimento in area di rigore. Unica punta il serbo Saponjic, in goal contro il Gent nell'ultima sfida. De Pauw e Olayinka cercheranno di creare problemi alla Lazio in fase difensiva.

IL CONTESTO DEL MATCH

Il match è praticamente già scritto. La forza della Lazio è palese e i biancocelesti lo stanno dimostrando anche in campionato. Il Waregem non ha dimostrato di avere grandi mezzi per poter contrastare una compagine esperta come quella di Simone Inzaghi, che ha trovato la quadratura del cerchio con un modulo offensivo che sta sorprendo tutti. Gli unici dubbi rimangono in difesa, visto che gli infortuni hanno praticamente dimezzato la linea arretrata di Inzaghi. Ma nonostante gli imprevisti, che con una tripla competizione possono creare problemi, la squadra di Inzaghi è forte e lo ha dimostrato a più riprese. Nel primo tempo i padroni di casa attaccheranno a testa bassa, per poter chiudere la pratica sin da subito.

Attacchi per vie centrali, ma anche cross e traversoni dalle ali per poter servire Immobile, uno dei calciatori migliori in questo inizio di stagione. Gli ospiti cercheranno di difendersi, ma non sarà facile. L'unica possibilità per la squadra di Dury è di ripartire in contropiede e sfruttare gli spazi lasciati dalla difesa laziale. Solo in questo modo gli ospiti potranno trovare il goal, ma non sarà per niente facile arginare le giocate dei padroni di casa.

