Lione Atalanta/ Info streaming video e diretta Tv8: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Lione Atalanta, si gioca alle ore 21:05 è diretta dall'arbitro tedesco Daniel Siebert e rientra nel programma di Europa League 2017-2018, seconda giornata del girone E. La Dea vuole ripetere l'impresa di due settimane fa con il meraviglioso 3-0 all'Everton, ma non sarà assolutamente facile. Vincere e conquistare punti, per poter continuare al meglio in questo girone E. I francesi non hanno brillato contro l'Apollon Limassol, ma in casa vogliono vincere. Le ambizioni ci sono, gli obiettivi anche. Nel frattempo Bergamo sogna unn'altra impresa anche in terra francese, per poter poi affrontare ancora meglio le prossime sfida in Europa. Genesio prepara le contromosse, Gasperini anche. Una sfida bellissima, che può regalare goal, spettacolo, reti e un momento di gran bel calcio.

LIONE ATALANTA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Lione Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 3 e Sky Calcio 2: appuntamento in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video - con l'applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi. Attenzione però: la partita sarà anche in chiaro per tutti su Tv8, canale disponibile al numero 8 del televisore (per gli abbonati Sky è accessibile dal numero 121).

PROBABILI FORMAZIONI LIONE

I padroni di casa dovranno rinunciare a Marçal, Gouri e Rafael da Silva. Sono tre pedine fondamentali, ma la compagine francese ha una buona rosa. Lopes, in un ottimo momento di forma, verrà riconfermato nel 4-2-3-1 che Genesio ha in mente. Anche la difesa è praticamente fatta, con Marcelo e Morel che andranno al centro. Tete e Mendy agiranno invece sulle corsie esterne. A centrocampo ci saranno Tousart e N’Dombele, che cercheranno di costruire gioco per il reparto avanzato. Fekir agirà come sempre dietro l'unica punta, ovvero Mariano Diaz, mentre Traoré, ex Chelsea, giocherà sulla corsia destra. Sulla sinistra vedremo all'opera Aourar che vuole convincere Genesio per un posto da titolare durante il corso della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA

Anche Gasperini ha in mente chi scenderà in campo in questa sfida. Unico assente Rafa Toloi, per il resto sono tutti a disposizione del tecnico nerazzurro. In porta confermato Berisha, mentre il modulo potrebbe essere il 3-4-2-1. Andrea Masiello e Caldara sono confermati in difesa, con Palomino che completerà il reparto. Sugli esterni ci potrebbe essere un turnover tra Hateboer e Castagne, mentre sulla sinistra potrebbe essere riconfermato Spinazzola. De Roon e Cristante agiranno al centro, mentre le scelte in atatcco sono praticamente fatte. Ilicic e il Papu Gomez andranno a supporto di Petagna.

LA CHIAVE TATTICA

Ci potrebbe essere un ballottaggio con Cornelius, ma visto l'impegno contro la Juventus nel prossimo match, Gasperini sa bene che deve mettere sul piatto entrambe le cose. E non sarà per niente semplice affrontare due sfide simili nel giro di pochi giorni. Il Lione non è nella condizione di forma totale e ci sono state tante partenze. Contro l'Apollon Limassol la squadra non ha brillato e si è visto nel risultato finale: 1-1 e partita da dimenticare. L’entusiasmo in casa Atalanta è sicuramente maggiore, visto che la squadra di Gasperini ha vinto la prima partita contro un avversario forte e difficile da battere come l’Everton.

L’entusiasmo in casa Atalanta è sicuramente maggiore, visto che la squadra di Gasperini ha vinto la prima partita contro un avversario forte e difficile da battere come l’Everton. Non sarà una sfida semplice per quanto riguarda gli atalantini, ma nemmeno il Lione avrà la vita facile davanti al proprio pubblico. Sarà una gara molto equilibrata, sicuramente bloccata sin dalle prime battute. Infatti i nerazzurri cercheranno di occupare bene gli spazi ed evitare le giocate in velocità da parte dei francesi. Nel secondo vedremo sicuramente tutto il peso offensivo dei padroni di casa ed è proprio qua che assisteremo alla velocità del contropiede orobico, che potrà fare davvero male.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Per Lione Atalanta sono state proposte, dall’agenzia di scommesse Snai, quote che indicano come la squadra transalpina sia favorita: la sua vittoria, indicata dal segno 1, vale 1,87 mentre il segno 2 per l’affermazione dell’Atalanta è quotato 4,00. Siamo invece a una vincita di 3,65 la quota che deciderete di mettere sul piatto per il pareggio, ovviamente contraddistinto dal segno X.

