Maccabi Villarreal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Maccabi Villarreal, Europa League (Foto LaPresse)

Maccabi Villarreal sarà diretta dall'arbitro inglese Craig Pawson; alle ore 21:05 di giovedì 28 settembre si gioca per la seconda giornata nel girone A di Europa League 2017-2018. Per gli israeliani del Maccabi questa partita rappresenta l'esordio stagionale europeo, e la squadra allenata da un famoso figlio d'arte quale Jordi Cruyff intende rifarsi dopo la sconfitta per 1-0 maturata sul campo dello Slavia Praga. Non sono da escludere delle novità in formazione: i riflettori sono puntati sugli attaccanti del Maccabi, ovvero Kjartansson, Micha e Atar, il pubblico italiano inoltre nutre una grande curiosità nei confronti di Cristian Battocchio, centrocampista della squadra israeliana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Maccabi Villarreal non sarà trasmessa in diretta tv nel nostro Paese, nè sarà a disposizione per questa partita una diretta streaming video; gli abbonati alla televisione satellitare potranno tuttavia seguire il programma Diretta Gol Europa League che, sul canale Sky Super Calcio, manda in onda in tempo reale le azioni salienti e i gol da tutti i campi collegati.

LE PROBABILI FORMAZIONI MACCABI VILLARREAL

Tutto lascia immaginare che Cruyff non rinuncerà a un'impostazione offensiva e proporrà nuovamente un 4-3-3. Gli spagnoli del Villarreal atterrano in Israele dopo l'agevole vittoria per 3-1 in casa contro l'FC Astana. Anche tra le file dei "canarini" c'è del tricolore: tra i difensori del Villarreal vi è infatti Daniele Bonera, mentre in attacco vi è un giocatore che ha catalizzato molto interesse negli ultimi anni, ovvero l'ex Sassuolo Sansone, che nella prima partita di Europa League è andato in gol. Vi è anche un altro calciatore italiano nella squadra spagnola, Soriano, il quale tuttavia difficilmente sarà della partita per via di un infortunio. L'allenatore Escriba dovrebbe confermare il 4-4-2.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

I bookmaker sono concordi nel sostenere che il Villarreal è la squadra favorita, tuttavia le quote non sono affatto così squilibrate, come vedremo a breve. Sicuramente gli spagnoli hanno una rosa più competitiva sulla carta, ma non bisogna dar nulla per scontato, e questo lo sanno molto bene i bookmaker, anche in considerazione del fatto che la squadra del Maccabi Tel Aviv potrà giocare nel proprio stadio, quindi con un gran tifo a proprio favore. Bwin propone la vittoria dei padroni di casa a 4,00, il pareggio a 3,25 e la vittoria degli ospiti a 1,95, sulla stessa lunghezza d'onda è inoltre Snai, che propone l'1 a 3,75, l'X a 3,45 e la vittoria del Villarreal a 2,00. Per quanto riguarda invece le quote di Eurobet, la vittoria degli israeliani è quotata 3,70, il pareggio 3,45, mentre a vittoria degli spagnoli è confermata a 2,00. Puntando sulla vittoria dei "canarini" allenati da Escriba è dunque possibile raddoppiare l'importo scommesso, e questa è una prospettiva decisamente allettante, dal momento che in molti ritengono che la squadra abbia un qualcosa in più rispetto al team che giocherà in casa. L'eventualità che gli spagnoli espugnino lo stadio Netanya in effetti è tutt'altro che improbabile.

© Riproduzione Riservata.