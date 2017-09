Milan Rijeka/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Milan Rijeka, Europa League (Foto LaPresse)

Milan Rijeka sarà diretta dall'israeliano Orel Grinfeld e, alle ore 21:05 di giovedì 28 settembre, si gioca per il girone D di Europa League 2017-2018, seconda giornata della prima fase. Una gara già molto importante per le due formazioni visto che potrà dire molto per quanto concerne il prosieguo di stagione. Il Milan ha bisogno di trovare ancora la sua vera identità: i cambiamenti dell'estate e i tanti acquisti hanno creato non poco scompiglio. Tante le novità in questo campionato che comunque non è partito al meglio per i rossoneri che sono in difficoltà.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

IL CONTESTO

La sconfitta contro la Sampdoria ha fatto emergere tanti limiti e soprattutto tante difficoltà del Milan nel gestire le partite anche contro avversarie non di primo livello. Rijeka che certo non appare una squadra all'altezza per fermare la squadra rossonera che però non potrà certo sbagliare quella che già sembra una gara cruciale. Una mancata vittoria interna potrebbe aprire la crisi e soprattutto mettere in crisi anche la panchina di Vincenzo Montella. Sarà perciò una bella gara e che potrebbe anche essere ricca di gol vista la qualità di entrambe le difese che non sono imperforabili.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN RIJEKA

Mister Montella sta già pensando a qualche cambio. I tifosi non hanno digerito la pessima gara contro la Sampdoria e vogliono una risposta decisa anche perché si rischia di dover fare i conti col fair play finanziario. Il modulo sarà sempre il 3-5-2 con Donnarumma in porta, Musacchio, Bonucci e Romagnoli dietro. A centrocampo ci saranno Bonaventura, Montolivo e Locatelli con Calabria e Antonelli come esterni. In avanti la coppia composta da Calhanoglou più arretrato mentre in posizione di punta non mancherà il portoghese André Silva, bomber rossonero in Europa. Passando invece al Rijeka, mister Kek opterà per un 4-2-3-1 con Prskalo in porta, mentre in difesa giocheranno Vesovic, Elez, Zuparic e Zuta. A centrocampo agiranno Misic e Bradaric come mediani mentre Gorgon, Gavranovic e Kvrzic più avanzati. La punta centrale per i croati sarà invece Heber, elemento di grande qualità e che è pronto a far male ai rossoneri per provare un colpo che sarebbe quasi un miracolo.

LA CHIAVE DELLA PARTITA

Il Milan vuole invertire il trend delle ultime gare che di certo non sono state molto esaltanti. Male con Udinese e Sampdoria e atteso dalle gare contro Roma e soprattutto dal derby. Montella ha bisogno del miglior André Silva anche per il campionato, senza dimenticare comunque che il centrocampo non è apparso una diga come dovrebbe. In attesa di capire se la difesa può effettivamente essere considerata una delle migliori in Italia o lo è solamente sulla carta. Sarà perciò una gara tutta da vedere anche per via di un Milan non brillante e che sta mostrando tanti limiti alquanto evidenti.

Battere il Rijeka almeno sulla carta non sembra certo impossibile, ecco perché c'è da attendersi una gara di quelle combattute. Tante le motivazioni per i croati che hanno molto puntato sull'ex Spezia, Kvrzic, elemento di grande qualità e tecnica. Serve il miglior Rijeka anche per dimostrare che la formazione rossonera può avere la meglio in una gara che comunque è molto ostica e a cui bisogna fare attenzione. Appare, sulla carta, una scontro tra giganti e piccoli. Infatti il Milan è nettamente favorito rispetto ai croati che non hanno una rosa di eccelsa qualità.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Serve una gran bella gara per avere la meglio sui rossoneri: Bwin quota la vittoria del Milan a 1.22. Mentre il pareggio viene dato a 6.00 con la vittoria dei croati addirittura a 12.00, quindi molto difficile. Passando invece alla copertura televisiva, la gara di San Siro sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Calcio che permettono di vedere tutte le giocate delle sfide di Europa League.

