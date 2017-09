Nizza Vitesse/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Nizza Vitesse, Europa League (Foto LaPresse)

Nizza Vitesse, che verrà diretta dall'arbitro russo Aleksei Eskov, si gioca alle ore 19 di giovedì 28 settembre per la seconda giornata del girone K di Europa League 2017-2018, girone nel quale c'è anche la Lazio. Il Nizza ha esordito al meglio, battendo 5-1 in trasferta i belgi del Zulte Waregem. Un risultato che consente ai francesi di affrontare il secondo turno in testa alla classifica insieme alla Lazio, ma con una migliore differenza reti. In campionato, la squadra di Mario Balotelli arriva dal pareggio contro l'Angiers. Un 2-2 casalingo che lascia qualche rammarico in seno alla formazione allenata da Lucien Favre, che dopo aver incantato in Ligue 1 la scorsa stagione ora sta facendo più fatica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Nizza Vitesse sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 3 e Sky Calcio 3: appuntamento in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video - con l'applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi - o in alternativa del programma Diretta Gol Europa League, che trasmette in tempo reale le azioni salienti da tutti i campi.

IL CONTESTO DEL MATCH

In classifica, i transalpini occupano la settima posizione in coabitazione con l'OM ed il Nantes, che però devono ancora giocare la settima giornata. Il Vitesse è reduce invece dal ko casalingo contro la Lazio di Simone Inzaghi (3-2 il risultato finale). Gli olandesi hanno però avuto il merito di mettere in grande difficoltà i biancocelesti, che si sono salvati soltanto grazie a Ciro Immobile, il bomber della squadra che sta attraversando un ottimo periodo di forma. In campionato il Vitesse è atteso oggi dalla sfida difficile all'Amsterdam Arena contro l'Ajax, mentre in classifica dopo le prime cinque giornata occupa la quinta posizione a quota 10 punti.

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA

Nell'ultima partita di campionato, il Nizza ha giocato con il tradizionale 4-4-2. Mario Balotelli ha segnato il gol che ha accorciato le distanze dopo il 2-0 nei primi 34 minuti con cui l'Angiers ha spaventato i tifosi accorsi in massa alla partita dell'Allianz Riviera. L'ex calciatore di Inter e Milan ha segnato su calcio di rigore il suo quarto gol stagionale in quattro partite disputate. Ottima media reti per SuperMario, che conferma i progressi rispetto alle ultime stagioni, anche dopo i complimenti pubblici ricevuti dal tecnico Favre in settimana. Al suo fianco, nel match di ieri, Balotelli ha avuto modo di giocare con il giovane francese Pleà. Sugli esterni l'allenatore svizzero ha schierato Saint-Maximin e Lees Melou, con Koziello e Mendy al centro. In difesa, capitan Dante ha giocato in coppia con il centrale Le Marchand, con Jallet e Souquet terzini. In porta Cardinale. Al momento, Mario Balotelli è il miglior giocatore della rosa allenata da Favre con 4 reti in quattro partite, seguito da Pleà, che di reti ne ha segnate 3 in sette gare.

PROBABILI FORMAZIONI VITESSE

In attesa della sfida contro l'Ajax di oggi pomeriggio, il Vitesse di mister Fraser si appresta a vivere da protagonista la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Nell'ultima partita disputata, quella contro l'AVV Swift valida per la Coppa d'Olanda, il Vitesse è stato eliminato dopo i calci di rigore (5-3 il risultato finale). I tempi supplementari si erano chiusi sullo 0-0. Decisivo l'errore di Buttner. Nella quinta giornata di campionato, il Vitesse ha pareggiato 1-1 contro il Venlo. Solito 4-3-3 per mister Fraser, con Matavz punta centrale e gli esterni offensivi Rashica e Linssen. A centrocampo Foor e Bruns con van der Werff regista basso. Difesa a 4 con Dabo, Miazga, Kashia e Buttner. In porta Pasveer.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Secondo l'agenzia di scommesse Snai, una delle tante ad aver fatto il pronostico su questa partita di Europa League, il Nizza favorito con il segno 1 quotato a 1.43. I bookmakers credono poco nel successo della squadra ospite, con la vittoria del Vitesse (segno 2) quotata a 7.

