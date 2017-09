PAGELLE/ Lazio-Waregem: i voti della partita (Europa League girone K - primo tempo)

Pagelle Lazio Zulte Waregem, Europa League (Foto LaPresse)

All'Olimpico di Roma è in corso Lazio-Zulte Waregem, partita valida per la seconda giornata del gruppo K di Europa League 2017-2018: ecco i voti della prima frazione di gioco che si è conclusa sul punteggio di 1 a 0 in favore della formazione di Simone Inzaghi, autentica padrona del campo e che tecnicamente sembra nettamente superiore a quella avversaria. Per il momento decide il primo gol in maglia biancoceleste di Felipe Caicedo (7,5) che su assist di Marusic (6,5) sblocca la contesa con un colpo di testa vincente, niente da fare per il portiere Leali (6,5) che è comunque bravo a negare il raddoppio a Parolo (6,5). Bene anche Luis Alberto (6,5) che in più frangenti ha cercato la porta in prima persona, tuttavia un paio di disattenzioni in fase difensiva rischiavano di costare caro alla Lazio, poco prima dell'intervallo infatti Radu (5) non chiude bene su Leya Iseka (6) che può involarsi verso la porta di Strakosha (6), il fratellastro di Batshuayi non inquadra però lo specchio.

VOTO LAZIO 6,5 - Al netto di qualche amnesia in difesa (che non manca mai) i biancocelesti sembrano avere il pieno controllo della situazione, pur con una formazione rimaneggiata.

MIGLIORE LAZIO: FELIPE CAICEDO 7,5 - L'attaccante ecuadoriano rappresenta una vera sorpresa piacevole: oltre a firmare la rete dell'1 a 0 produce giocate davvero di qualità.

PEGGIORE LAZIO: RADU 5 - Il rumeno spiana la strada a Leya Iseka che per poco non pareggia i conti, sarebbe stato un risultato bugiardo visto l'andamento del match.

VOTO ZULTE WAREGEM 5 - Troppo lenta e prevedibile la manovra della compagine belga che comunque sfiora il pari con Leya Iseka.

MIGLIORE ZULTE WAREGEM: LEALI 6,5 - Sta tenendo a galla i suoi con la gran parata su Parolo.

PEGGIORE ZULTE WAREGEM: DERIJCK 5 - Si fa irridere da Felipe Caicedo con un tunnel che di solito vediamo più alla PlayStation che dal vivo. (Stefano Belli)

