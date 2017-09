Pagelle/ Lione Atalanta: i voti della partita (Europa League girone E - primo tempo)

Pagelle Lione Atalanta, Europa League (Foto LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo con le prestazioni migliori e peggiori delle due compagini in campo. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Olympique Lione ed Atalanta sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sull'1 a 0. Avvio di gara decisamente deludente e per vedere qualcosa di interessante bisogna aspettare il 16', quando il tiro di Diaz viene parato in corner da Berisha. Al 23' i bergamaschi si fanno vedere con il colpo di testa largo di un soffio da due passi di Hateboer mentre al 28' Marcelo sul fronte opposto colpisce di testa l'incrocio dei pali. Al 45' la squadra di Genesio si porta infine in vantaggio grazie a Traoré. Ammonito il solo De Roon al 38' fino a questo momento.

LIONE ATALANTA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO OLYMPIQUE LIONE (PRIMO TEMPO): 7 Schiaccia gli italiani concedendo poco e portandosi in vantaggio a ridosso dell'intervallo. MIGLIORE LIONE (PRIMO TEMPO): TRAORE' 7 Suona la carica per poi sbloccare prima dell'intervallo. PEGGIORE LIONE (PRIMO TEMPO): VOTO ATALANTA (PRIMO TEMPO): 5 Subisce troppo l'avversario sprecando malamente i palloni disponibili. MIGLIORE ATALANTA (PRIMO TEMPO): SPINAZZOLA 6 Suo l'unico cross pericoloso. PEGGIORE ATALANTA (PRIMO TEMPO): HATEBOER 5 Fallisce una grandissima opportunitĂ .

