Pagelle/ Milan Rijeka: i voti della partita (Europa League girone D - primo tempo)

Pagelle Milan Rijeka, Europa League (Foto LaPresse)

Ecco le pagelle del primo tempo di Milan Rijeka, secondo impegno dei rossoneri in Europa League. Il primo tempo di Milan-Rijeka si chiude con il risultato di 1-0 in favore del Diavolo per effetto del gol realizzato da André Silva al 14'. Pronti, via. Diamo subito un'occhiata alle due formazioni, partendo dai padroni di casa. Montella conferma il 3-5-2. Diverse le novità rispetto al ko di Marassi: in attacco ci sono André Silva e Cutrone al posto di Suso e Kalinic. Calhanoglu fa la mezzala accanto a Locatelli, in cabina di regia. Borini adattato sulla sinistra in un ruolo inedito; Musacchio torna in difesa. Nel Rijeka scolastico 4-4-2 che si è spesso trasformato in corso d'opera in un 4-2-3-1: Heber largo a sinistra, con Pavicic e Puljic coppia offensiva. Il capitano Bradaric forma la diga in mediana accanto a Misic. Vesovic e Zuta sono invece i due terzini di difesa. Pronti, via. Si capisce subito che il Rijeka non è venuto al Meazza per farsi una gita fuori porta. Gli uomini di Kek scendono in campo con un atteggiamento ordinato e scolastico, ma con l'intenzione di volersi giocare il match alla pari con un'avversaria sulla carta favorita. Gli ospiti si fanno vivi al 1' con un tiro telefonato di Misic facile preda di Donnarumma (6). Al 3' enorme chance per il Rijeka: Puljic (6), nonostante un'apparente posizione di fuorigioco, viene considerato in linea. L'attaccante apre sulla sinistra per Heber che fa venire i brividi al Meazza con un diagonale che termina la sua corsa sul fondo di non molto. Passano due minuti ed è ancora il Rijeka a flirtare con il gol. L'azione questa volta si dipana sulla destra, dove Vesevic (6) apparecchia al centro per lo scatenato Heber (6,5): la girata del brasiliano viene deviata in corner da Locatelli (5,5). In un momento complicato, il Milan riesce tuttavia a passare in vantaggio. Fa tutto André Silva (7), che parte dalla sinistra, entra in area e salta Zuparic (5) rientrando sul destro. Il portoghese ha la forza di calciare in porta con lo stesso piede e beffa così Sluga per l'1-0. Nel finale di tempo assistiamo a un paio di fiammate, una per parte: un tiro da fuori di Bradaric (5,5) e una conclusione di André Silva.

MILAN RIJEKA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 6 - Milan-Rijeka non è niente di trascendentale ma neppure un banale allenamento, come qualcuno aveva ipotizzato alla vigilia. Ritmi bassi e poche occasioni da gol. VOTO MILAN 5,5 - Due grandi rischi in avvio e un gol grazie a una giocata individuale. Gioco lento e macchinoso. MIGLIORE MILAN ANDRÈ SILVA 7 - Il portoghese segna un gol fantastico sbloccando una partita molto spigolosa. PEGGIORE MILAN CAHLANOGLU 5 - Lui e Borini sono i due che hanno deluso di più. Il turco, a differenza del compagno, non aveva l'attenuante di essere fuori ruolo. VOTO RIJEKA 6,5 - Con un po' di precisione in più i croati avrebbero potuto chiudere il primo tempo in vantaggio. Modulo semplice ma efficace. MIGLIORE RIJEKA HEBER 6,5 - Cestina due buone chance ma mette in seria difficoltà Musacchio e soci. PEGGIORE RIJEKA ZUPARIC 5 - Saltato come un birillo da André Silva in occasione del gol. VOTO ARBITRO (Grinfeld) 5 - I suoi assistenti non segnalano al Rijeka due netti offside. Il fischietto israeliano grazia dal giallo due giocatori croati.

© Riproduzione Riservata.