Partizan Dinamo Kiev/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Partizan Dinamo Kiev, che sarà diretta dall'arbitro norvegese Svein Oddvar Moen, è un match valevole per la seconda giornata di Europa League 2017-2018 (girone B), e si giocherà giovedì 28 settembre 2017 alle ore 21:05. L'Europa League è appena ai suoi inizi, tuttavia ha già saputo dare delle indicazioni molto interessanti e ha fatto emergere delle sorprese tutt'altro che trascurabili. Il Partizan Belgrado è reduce dal pareggio esterno contro gli svizzeri dello Young Boys, di conseguenza questa partita corrisponde al suo esordio casalingo per quel che riguarda l'Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Partizan Dinamo Kiev non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà a disposizione una diretta streaming video; tuttavia gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire, su Sky Super Calcio, il programma Diretta Gol Europa League, che trasmette in tempo reale le azioni salienti da tutti i campi.

PROBABILI FORMAZIONI PARTIZAN DINAMO KIEV

Nella partita inaugurale è andato in gol il centrocampista Jankovic, e l'allenatore Djukic non dovrebbe operare cambi rilevanti rispetto alla formazione della prima partita della competizione europea, e sicuramente non sarà del match Kosovic, infortunatosi al ginocchio; tutto lascia prevedere peraltro che verrà confermato il 4-4-2. La Dinamo Kiev, che ovviamente è collocata nel medesimo girone, nella prima giornata ha affrontato invece gli albanesi dello Skenderbeu, ottenendo una vittoria piuttosto agevole: il risultato finale è stato di 3-1. Anche in campionato il team ucraino sta convincendo, e attualmente si trova al secondo posto della classifica. C'è grande attesa per il bomber Mbokani, che nella prima giornata è andato a segno su rigore, inoltre potrebbe essere del match il brasiliano Moraes, che nel medesimo incontro è andato a segno poco dopo essere subentrato a Garmash. Per quanto riguarda l'assetto tattico, l'allenatore Khatskevich non dovrebbe stravolgere la squadra che ha saputo convincere nell'esordio casalingo.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alla partita Partizan Dinamo Kiev sono piuttosto incerte: emerge in modo chiaro una lieve supremazia da parte della squadra ospite, la quale obiettivamente è più competitiva, tuttavia i principali bookmaker non escludono nulla, anche in considerazione del fatto che il Partizan Belgrado avrà il vantaggio non da poco di poter affrontare la partita nel suo caldissimo stadio. Bwin quota la vittoria del Partizan Belgrado 3,75, il pareggio è quotato 3,30, mentre la vittoria degli ospiti consente esattamente di raddoppiare la quota. Quote molto simili da parte di Snai: questo popolare bookmaker propone infatti l'1 a 3,75, il pareggio a 3,35 e la vittoria ospite a poco più rispetto a Bwin, ovvero a 2,05. La vittoria dei padroni di casa è quotata un po' meno da Eurobet, il quale propone l'1 a 3,60, l'X a 3,35 e il 2 a 2,05. Un dato molto interessante è inoltre quello della quota relativa ai gol: i bookmaker infatti sono concordi nel pensare che in questa partita ne verranno segnati pochi. L'under 2,5 infatti è quotato appena 1,62 da parte di Eurobet, mentre l'over è proposto a 2,15: quest'ultima quota potrebbe rivelarsi davvero molto interessante, essendo alta ma allo stesso tempo non improbabile.

